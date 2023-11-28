Ворог скинув авіабомбу на населений пункт Харківської області

Наслідки російських обстрілів на Харківщині. Ілюстративне фото: Олег Синєгубов

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківської області. Зокрема вчора, 27 листопада, противник завдав удару по Ковшарівці, що в Куп'янському районі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За його словами, по цьому населеному пункті ворог вдарив авіабомбою. Там було пошкоджено фасади будинків, вікна та прибудинкову територію. На щастя, обійшлося без поранених.

Обстріли Харківщини протягом доби

Також під ворожим вогнем перебували такі населені пункти:

Стариця,

Тихе,

Синьківка,

Іванівка,

Кислівка,

Котлярівка,

Табаївка,

Крохмальне,

Строївка.

Загалом протягом доби постраждалих серед мирних мешканців не було.

Розмінування та негода в області

"Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 5,4 га території та знешкодили 52 вибухонебезпечні предмети", — додав Синєгубов.

Він зазначив, що через негоду знеструмлено 86 домогосподарств у селі Бородоярське Ізюмського району. Наразі фахівці намагаються зробити все, аби відновити електроенергію.

Скриншот допису з Telegram Олега Синєгубова

Нагадаємо, російські окупанти атакували село Козача Лопань Харківської області у суботу, 25 листопада. У населеному пункті є значні руйнування.