Оккупанты совершили массированный артобстрел Харьковской области
Российские оккупанты осуществили артиллерийский обстрел Волчанска Харьковской области. Атака произошла вчера вечером, 28 ноября.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Обстрел Харьковской области
"При процессуальном руководстве Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.
По данным следствия, вечером 28 ноября противник совершил массированный артиллерийский обстрел Волчанска.
Враг повредил административное здание, магазины, жилые дома, гаражи и хозяйственные постройки.
Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции принимают все меры для документирования военных преступлений, которые совершили россияне.
Напомним, оккупационные войска с временно оккупированного левобережья нанесли удар по Херсону. Горожане слышали взрывы в нескольких районах правобережья. Есть повреждения жилых домов.
Также мы писали, что армия России обстреляла город Середина-Буды Сумской области. В результате обстрела погибли три человека, среди них семилетняя девочка, еще трое гражданских ранены.
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