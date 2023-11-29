Оккупанты совершили массированный артобстрел Харьковской области

Последствия обстрела Харьковской области 28 ноября. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Российские оккупанты осуществили артиллерийский обстрел Волчанска Харьковской области. Атака произошла вчера вечером, 28 ноября.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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"При процессуальном руководстве Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Харьковской области 28 ноября. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Последствия обстрела Харьковской области 28 ноября. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

По данным следствия, вечером 28 ноября противник совершил массированный артиллерийский обстрел Волчанска.

Последствия обстрела Харьковской области 28 ноября. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Враг повредил административное здание, магазины, жилые дома, гаражи и хозяйственные постройки.

Последствия обстрела Харьковской области 28 ноября. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Последствия обстрела Харьковской области 28 ноября. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции принимают все меры для документирования военных преступлений, которые совершили россияне.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, оккупационные войска с временно оккупированного левобережья нанесли удар по Херсону. Горожане слышали взрывы в нескольких районах правобережья. Есть повреждения жилых домов.

Также мы писали, что армия России обстреляла город Середина-Буды Сумской области. В результате обстрела погибли три человека, среди них семилетняя девочка, еще трое гражданских ранены.