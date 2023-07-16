Окупанти знову атакують Харків

Російська ракета після обстрілів України. Фото: Reuters (ілюстративне)

У неділю, 16 липня, окупанти вже двічі вдарили по Харкову. Внаслідок атаки є один загиблий.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Увечері, 16 липня, Харків опинився знову під обстрілами росіян.

"За уточненими даними, внаслідок удару росіян в Основ’янському районі Харкова загинув цивільний чоловік 1999 року народження, який був працівником цивільного підприємства", — повідомив Синєгубов.

Міський голова Ігор Терехов також попередив харків'ян про обстріли.

"Місто під ударом", — наголосив він.

22:40. Терехов розповів, що за попередньою інформацією росіяни знову обстріляли Основʼянський район.

Нагадаємо, 16 липня російські окупанти завдали удару по Харкову ракетами С-300. На місці виникла сильна пожежа.

Згодом стало відомо, що внаслідок удару постраждали восьмеро людей.