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Окупанти знову атакують Харків

16 липня 2023 22:42
оновлено: 22:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти знову атакують Харків
Російська ракета після обстрілів України. Фото: Reuters (ілюстративне)
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У неділю, 16 липня, окупанти вже двічі вдарили по Харкову. Внаслідок атаки є один загиблий.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

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Вечірній обстріл Харкова 16 липня

Увечері, 16 липня, Харків опинився знову під обстрілами росіян.

"За уточненими даними, внаслідок удару росіян в Основ’янському районі Харкова загинув цивільний чоловік 1999 року народження, який був працівником цивільного підприємства", — повідомив Синєгубов.  

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Міський голова Ігор Терехов також попередив харків'ян про обстріли.

"Місто під ударом", — наголосив він. 

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22:40. Терехов розповів, що за попередньою інформацією росіяни знову обстріляли Основʼянський район.

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Нагадаємо, 16 липня російські окупанти завдали удару по Харкову ракетами С-300. На місці виникла сильна пожежа.

Згодом стало відомо, що внаслідок удару постраждали восьмеро людей.

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