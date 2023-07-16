Окупанти знову атакують Харків
У неділю, 16 липня, окупанти вже двічі вдарили по Харкову. Внаслідок атаки є один загиблий.
Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вечірній обстріл Харкова 16 липня
Увечері, 16 липня, Харків опинився знову під обстрілами росіян.
"За уточненими даними, внаслідок удару росіян в Основ’янському районі Харкова загинув цивільний чоловік 1999 року народження, який був працівником цивільного підприємства", — повідомив Синєгубов.
Міський голова Ігор Терехов також попередив харків'ян про обстріли.
"Місто під ударом", — наголосив він.
22:40. Терехов розповів, що за попередньою інформацією росіяни знову обстріляли Основʼянський район.
Нагадаємо, 16 липня російські окупанти завдали удару по Харкову ракетами С-300. На місці виникла сильна пожежа.
Згодом стало відомо, що внаслідок удару постраждали восьмеро людей.