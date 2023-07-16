Оккупанты снова атакуют Харьков
В воскресенье, 16 июля, оккупанты уже дважды ударили по Харькову. В результате атаки есть один погибший.
Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Вечерний обстрел Харькова 16 июля
Вечером, 16 июля, Харьков оказался снова под обстрелами россиян.
"По уточненным данным, в результате удара россиян в Основянском районе Харькова погиб гражданский мужчина 1999 года рождения, который был работником гражданского предприятия", — сообщил Синегубов.
Городской голова Игорь Терехов также предупредил харьковчан об обстрелах.
"Город под ударом", — подчеркнул он.
Напомним, 16 июля российские оккупанты нанесли удар по Харькову ракетами С-300. На месте возник сильный пожар.
Впоследствии стало известно, что в результате удара пострадали восемь человек.