Оккупанты снова атакуют Харьков

Российская ракета после обстрелов Украины. Фото: Reuters (иллюстративное)

В воскресенье, 16 июля, оккупанты уже дважды ударили по Харькову. В результате атаки есть один погибший.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Вечером, 16 июля, Харьков оказался снова под обстрелами россиян.

"По уточненным данным, в результате удара россиян в Основянском районе Харькова погиб гражданский мужчина 1999 года рождения, который был работником гражданского предприятия", — сообщил Синегубов.

Городской голова Игорь Терехов также предупредил харьковчан об обстрелах.

"Город под ударом", — подчеркнул он.

Напомним, 16 июля российские оккупанты нанесли удар по Харькову ракетами С-300. На месте возник сильный пожар.

Впоследствии стало известно, что в результате удара пострадали восемь человек.