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Окупанти знову атакували Харківщину — є загибла та поранені

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Дата публікації: 17 травня 2025 09:51
Росія обстріляла десять населених пунктів Харківщини — є загибла та поранені
Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: t.me/synegubov

Протягом минулої доби російські окупанти завдали ударів по десяти населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак є загибла та поранені.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у суботу, 17 травня.

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У Купʼянську внаслідок російської атаки загинула 55-річна жінка та поранень зазнали чоловіки 58, 49, 40, 53, 54 і 59 років. А у селі Кутьківка постраждали 39-річний і 59-річний чоловіки, а також 62-річна жінка.

Обстріл Харківщини
Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: t.me/synegubov

Загарбники запускали:

  • 12 некерованих авіаційних ракет;
  • чотири КАБИ;
  • три безпілотники (тип уточнюється);
  • один безпілотник "Ланцет";
  • сім безпілотників "Герань-2";
  • один безпілотник "Молнія";
  • два FPV-дрони.

Російські окупанти пошкодили та зруйнували обʼєкти цивільної інфраструктури. Синєгубов розповів, що у Купʼянському районі пошкоджено дві адмінбудівлі, приміщення комунального підприємства, службовий автомобіль, вісім приватних будинків, газо- та електромережі, магазин.

Російський обстріл Харківщини
Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: t.me/synegubov

"В Ізюмському районі пошкоджено два приватні будинки, гараж, господарчі споруди. У Чугуївському районі пошкоджено паркан і спецавтомобіль", — повідомив він.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби сталося 145 бойових зіткнень. 

На Харківському напрямку окупанти пʼять разів штурмували позиції ЗСУ у районах Вовчанська, Строївки та Кам’янки.

"На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Колісниківки, Новоосинового та поблизу Загризового", — додав Синєгубов.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот
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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, за останню добу російські окупанти завдали понад 400 ударів по Запорізькій області.

А зранку, 17 травня, загарбники атакували рейсовий автобус у Сумській області. Окупанти вбили девʼятьох людей.

війна Харківська область обстріли окупанти Олег Синєгубов
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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