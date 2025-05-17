Росія обстріляла десять населених пунктів Харківщини — є загибла та поранені

Окупанти знову атакували Харківщину — є загибла та поранені
Протягом минулої доби російські окупанти завдали ударів по десяти населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак є загибла та поранені.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у суботу, 17 травня.
Російські обстріли Харківщини
У Купʼянську внаслідок російської атаки загинула 55-річна жінка та поранень зазнали чоловіки 58, 49, 40, 53, 54 і 59 років. А у селі Кутьківка постраждали 39-річний і 59-річний чоловіки, а також 62-річна жінка.
Загарбники запускали:
- 12 некерованих авіаційних ракет;
- чотири КАБИ;
- три безпілотники (тип уточнюється);
- один безпілотник "Ланцет";
- сім безпілотників "Герань-2";
- один безпілотник "Молнія";
- два FPV-дрони.
Російські окупанти пошкодили та зруйнували обʼєкти цивільної інфраструктури. Синєгубов розповів, що у Купʼянському районі пошкоджено дві адмінбудівлі, приміщення комунального підприємства, службовий автомобіль, вісім приватних будинків, газо- та електромережі, магазин.
"В Ізюмському районі пошкоджено два приватні будинки, гараж, господарчі споруди. У Чугуївському районі пошкоджено паркан і спецавтомобіль", — повідомив він.
Ситуація на фронті
Протягом минулої доби сталося 145 бойових зіткнень.
На Харківському напрямку окупанти пʼять разів штурмували позиції ЗСУ у районах Вовчанська, Строївки та Кам’янки.
"На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Колісниківки, Новоосинового та поблизу Загризового", — додав Синєгубов.
Нагадаємо, за останню добу російські окупанти завдали понад 400 ударів по Запорізькій області.
А зранку, 17 травня, загарбники атакували рейсовий автобус у Сумській області. Окупанти вбили девʼятьох людей.
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