Росія атакувала Харківщину — зруйновано цивільні об'єкти

Наслідки атаки по Харкову. Фото архівне ілюстративне: REUTERS/Vitalii Hnidyi

Протягом минулої доби війська Росії завдали ударів по щонайменше чотирьох населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілу села Малий Бурлук, що входить до Великобурлуцької громади, поранення отримала 88-річна місцева мешканка.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Російська армія застосувала по Харківщині різні види озброєння, зокрема три некеровані авіаційні ракети та чотири керовані авіаційні бомби (КАБ).

Пошкодження та руйнування зазнали об’єкти цивільної інфраструктури в кількох районах області. У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, бібліотеку та електромережі. В Ізюмському — п’ять приватних житлових будинків і база відпочинку. У Харківському районі також зафіксовано пошкодження одного приватного будинку.

Крім того, протягом доби на лінії фронту в Харківській області зафіксовано 165 бойових зіткнень. На Харківському напрямку російські війська здійснили шість спроб наступу в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Висока Яруга, Довгеньке та Кудіївка. На Куп’янському напрямку окупанти чотири рази атакували українські позиції поблизу Піщаного, Загризового та Кругляківки.

Нагадаємо, Росія регулярно атакує Харківщину. Так, вчора за минулу добу в Харківській ОВА повідомили про обстріли шістьох сіл.

Також російські війська атакують цивільних та навіть медиків, котрі надають їм допомогу у Харківській області.