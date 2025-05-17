Россия обстреляла десять населенных пунктов Харьковщины — есть погибшая и раненые

Оккупанты снова атаковали Харьковщину — есть погибшая и раненые
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удары по десяти населенным пунктам Харьковской области. В результате атак есть погибшая и раненые.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в субботу, 17 мая.
Российские обстрелы Харьковщины
В Купянске в результате российской атаки погибла 55-летняя женщина и ранения получили мужчины 58, 49, 40, 53, 54 и 59 лет. А в селе Кутьковка пострадали 39-летний и 59-летний мужчины, а также 62-летняя женщина.
Захватчики запускали:
- 12 неуправляемых авиационных ракет;
- четыре КАБЫ;
- три беспилотника (тип уточняется);
- один беспилотник "Ланцет";
- семь беспилотников "Герань-2";
- один беспилотник "Молния";
- два FPV-дрона.
Российские оккупанты повредили и разрушили объекты гражданской инфраструктуры. Синегубов рассказал, что в Купянском районе повреждены два админздания, помещение коммунального предприятия, служебный автомобиль, восемь частных домов, газо- и электросети, магазин.
"В Изюмском районе повреждены два частных дома, гараж, хозяйственные постройки. В Чугуевском районе поврежден забор и спецавтомобиль", — сообщил он.
Ситуация на фронте
За прошедшие сутки произошло 145 боевых столкновений.
На Харьковском направлении оккупанты пять раз штурмовали позиции ВСУ в районах Волчанска, Строевки и Каменки.
"На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Колесниковки, Новоосиново и вблизи Загрызово", — добавил Синегубов.
Напомним, за последние сутки российские оккупанты нанесли более 400 ударов по Запорожской области.
А утром, 17 мая, захватчики атаковали рейсовый автобус в Сумской области. Оккупанты убили девять человек.
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