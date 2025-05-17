Россия обстреляла десять населенных пунктов Харьковщины — есть погибшая и раненые

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: t.me/synegubov

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удары по десяти населенным пунктам Харьковской области. В результате атак есть погибшая и раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в субботу, 17 мая.

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В Купянске в результате российской атаки погибла 55-летняя женщина и ранения получили мужчины 58, 49, 40, 53, 54 и 59 лет. А в селе Кутьковка пострадали 39-летний и 59-летний мужчины, а также 62-летняя женщина.

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: t.me/synegubov

Захватчики запускали:

12 неуправляемых авиационных ракет;

четыре КАБЫ;

три беспилотника (тип уточняется);

один беспилотник "Ланцет";

семь беспилотников "Герань-2";

один беспилотник "Молния";

два FPV-дрона.

Российские оккупанты повредили и разрушили объекты гражданской инфраструктуры. Синегубов рассказал, что в Купянском районе повреждены два админздания, помещение коммунального предприятия, служебный автомобиль, восемь частных домов, газо- и электросети, магазин.

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: t.me/synegubov

"В Изюмском районе повреждены два частных дома, гараж, хозяйственные постройки. В Чугуевском районе поврежден забор и спецавтомобиль", — сообщил он.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 145 боевых столкновений.

На Харьковском направлении оккупанты пять раз штурмовали позиции ВСУ в районах Волчанска, Строевки и Каменки.

"На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Колесниковки, Новоосиново и вблизи Загрызово", — добавил Синегубов.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, за последние сутки российские оккупанты нанесли более 400 ударов по Запорожской области.

А утром, 17 мая, захватчики атаковали рейсовый автобус в Сумской области. Оккупанты убили девять человек.