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Окупанти знову атакували Харківщину — є загиблі та поранені

27 грудня 2024 09:32
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріли Харківщини — Синєгубов повідомив про останні атаки
Рятувальники розбирають завали в Харківській області. Фото: ДСНС
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти протягом минулої доби знову атакували Харківську область. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені. 

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у п'ятницю, 28 грудня.

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Російські окупанти завдали удару по Індустріальному районі Харкова. Зафіксовано влучання у відкриту територію та землю. Ворог пошкодив п'ять автомобілів та скління вікон багатоповерхівки.

Також противник атакував с. Прудянка, де пошкодив один приватний будинок.

"18:28 Золочівський р-н, Золочівська ТГ, с. Золочів. Влучання КАБ в житловий будинок. Знищено три приватні будинки, пошкоджено дев'ять приватних будинків та сім цивільних автомобілів. Вилучено тіло 60-річного чоловіка зі зруйнованого будинку. Травмована жінка", — розповів Синєгубов.

А у Золочеві пошкоджено ферму, сільгосптехніку підприємства та чотири приватних домоволодіння. Внаслідок атаки постраждав чоловік.

Крім того, у с. Слатине ворог пошкодив п'ять багатоквартирних житлових будинків та два приватних. Синєгубов зазначив, що внаслідок обстрілу КАБ загинув 67-річний чоловік, також постраждали два чоловіки.

"В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 48 людей, серед них — вісім дітей", — додав Синєгубов.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 26 грудня окупанти атакували Нікополь. Відомо, що ворог поранив вісім людей.

Також вчора загарбники завдали удару по Херсонській області. Внаслідок атаки постраждав 48-річний чоловік.

війна Харків Харківська область обстріли окупанти

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