Обстрелы Харьковщины — Синегубов сообщил о последних атаках

Оккупанты снова атаковали Харьковщину — есть погибшие и раненые
Российские оккупанты за прошедшие сутки снова атаковали Харьковскую область. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в пятницу, 28 декабря.
Российские обстрелы Харьковщины
Российские оккупанты нанесли удар по Индустриальному району Харькова. Зафиксировано попадание в открытую территорию и землю. Враг повредил пять автомобилей и остекление окон многоэтажки.
Также противник атаковал с. Прудянка, где повредил один частный дом.
"18:28 Золочевский р-н, Золочевская ТГ, с. Золочев. Попадание КАБ в жилой дом. Уничтожено три частных дома, повреждены девять частных домов и семь гражданских автомобилей. Изъято тело 60-летнего мужчины из разрушенного дома. Травмирована женщина", — рассказал Синегубов.
А в Золочеве повреждена ферма, сельхозтехника предприятия и четыре частных домовладения. В результате атаки пострадал мужчина.
Кроме того, в с. Слатино враг повредил пять многоквартирных жилых домов и два частных. Синегубов отметил, что в результате обстрела КАБ погиб 67-летний мужчина, также пострадали два человека.
"В результате усиления мер по эвакуации с Купянского и Боровского направлений эвакуированы 48 человек, среди них — восемь детей", — добавил Синегубов.
Напомним, 26 декабря оккупанты атаковали Никополь. Известно, что враг ранил восемь человек.
Также вчера захватчики нанесли удар по Херсонской области. В результате атаки пострадал 48-летний мужчина.
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