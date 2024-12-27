Обстрелы Харьковщины — Синегубов сообщил о последних атаках

Спасатели разбирают завалы в Харьковской области. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты за прошедшие сутки снова атаковали Харьковскую область. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в пятницу, 28 декабря.

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Российские оккупанты нанесли удар по Индустриальному району Харькова. Зафиксировано попадание в открытую территорию и землю. Враг повредил пять автомобилей и остекление окон многоэтажки.

Также противник атаковал с. Прудянка, где повредил один частный дом.

"18:28 Золочевский р-н, Золочевская ТГ, с. Золочев. Попадание КАБ в жилой дом. Уничтожено три частных дома, повреждены девять частных домов и семь гражданских автомобилей. Изъято тело 60-летнего мужчины из разрушенного дома. Травмирована женщина", — рассказал Синегубов.

А в Золочеве повреждена ферма, сельхозтехника предприятия и четыре частных домовладения. В результате атаки пострадал мужчина.

Кроме того, в с. Слатино враг повредил пять многоквартирных жилых домов и два частных. Синегубов отметил, что в результате обстрела КАБ погиб 67-летний мужчина, также пострадали два человека.

"В результате усиления мер по эвакуации с Купянского и Боровского направлений эвакуированы 48 человек, среди них — восемь детей", — добавил Синегубов.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 26 декабря оккупанты атаковали Никополь. Известно, что враг ранил восемь человек.

Также вчера захватчики нанесли удар по Херсонской области. В результате атаки пострадал 48-летний мужчина.