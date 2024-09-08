Обстрел Купянска 8 сентября — оккупанты ранили женщину

Оккупанты снова атаковали Купянск — пострадала женщина
Российские оккупанты в воскресенье, 8 сентября, снова атаковали Купянск Харьковской области. Враг ранил 66-летнюю женщину.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.
Российский обстрел Купянска
"Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.
Следствие установило, что около 12:00 оккупанты атаковали Купянск. Взрывное ранение получила 66-летняя женщина. Пострадавшая при ударе находилась на улице. Ее госпитализировали в больницу.
Захватчики повредили жилые дома и газовую трубу, в результате чего произошел пожар.
По предварительной информации, враг ударил по городу из артиллерии.
Читайте Новини.LIVE!