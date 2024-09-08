Обстрел Купянска 8 сентября — оккупанты ранили женщину

Последствия российского обстрела Купянска 8 сентября. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Российские оккупанты в воскресенье, 8 сентября, снова атаковали Купянск Харьковской области. Враг ранил 66-летнюю женщину.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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"Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что около 12:00 оккупанты атаковали Купянск. Взрывное ранение получила 66-летняя женщина. Пострадавшая при ударе находилась на улице. Ее госпитализировали в больницу.

Захватчики повредили жилые дома и газовую трубу, в результате чего произошел пожар.

По предварительной информации, враг ударил по городу из артиллерии.