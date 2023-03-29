Окупанти знову обстріляли Харківщину: є поранені
29 березня в селі Подоли Куп’янського району Харківської області російським обстрілом було поранено трьох жінок 70, 69 та 68 років.
Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
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"Вони всі госпіталізовані з множинними осколковими пораненнями. Стан одної жінки – важкий. Інші у середньому стані", – пише очільник області.
Нагадаємо, що протягом доби противник завдав понад 20 ударів з різної зброї. Під обстріл потрапили мирні мешканці Харківщини.
Також, вдень 28 березня російські військові завдали ракетного удару по м. Богодухів. Ворожі ракети влучили на територію приватного житлового сектору.