Ворог завдав ракетного удару по Богодухову: контузило 73-річного чоловіка
Вдень 28 березня російські військові завдали ракетного удару по м. Богодухів. Ворожі ракети влучили на територію приватного житлового сектору.
Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.
-
У США розслідують справу про ослаблення ременів безпеки в електрокарах Tesla
-
Гурт KAZKA повідомив, коли прибере літеру Z з назви: до чого тут Зеленський
-
Зеленський перевірив готовність прикордонних підрозділів на Сумщині
-
У Маріуполі окупанти проводять тотальну зачистку, — Андрющенко
-
Небезпечне море: скільки мін здетонували від початку року
-
Прикордонник на Чернігівщині намагався "злити" інформацію про охорону кордонів України
-
Синоптики попереджають про сильне погіршення погоди: яким областям загрожує небезпека
-
Легендарний хокеїст "розніс" МОК через скандал із росіянами
-
Відома фотографка Катя Кондратьєва влаштувала благодійну зйомку на київському вокзалі
-
Ізраїльський майдан: перша перемога громадянського суспільства
Наслідки обстрілу
За інформацією правоохоронців, ворожі ракети влучили на територію приватного житлового сектору. Внаслідок удару було пошкоджено дахи та вікна будинків. Частково пошкоджено дитячий садок.
"Постраждав 73-річний чоловік: він отримав контузію. Наразі його госпіталізовано до лікарні", — пише прокуратура.
За попередніми даними, окупанти обстріляли місто двома ракетами типу С-300.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, що 27 березня окупанти обстріляли низку прикордонних населених пунктів Харківської області. Обійшлося без жертв, але зафіксовані руйнування. Постраждали такі населені пункти, як Дворічна, Западне, Красне, Куп'янськ, Тимофіївка.
Також ми писали, що 26 березня російські окупанти обстріляли місто Куп'янськ Харківської області. Вони пошкодили приватний будинок та багатоповерхівку.