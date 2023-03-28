Ворог завдав ракетного удару по Богодухову: контузило 73-річного чоловіка

Окупанти обстріляли місто двома ракетами типу С-300

Вдень 28 березня російські військові завдали ракетного удару по м. Богодухів. Ворожі ракети влучили на територію приватного житлового сектору.

Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

Наслідки обстрілу

За інформацією правоохоронців, ворожі ракети влучили на територію приватного житлового сектору. Внаслідок удару було пошкоджено дахи та вікна будинків. Частково пошкоджено дитячий садок.

"Постраждав 73-річний чоловік: він отримав контузію. Наразі його госпіталізовано до лікарні", — пише прокуратура.

За попередніми даними, окупанти обстріляли місто двома ракетами типу С-300.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що 27 березня окупанти обстріляли низку прикордонних населених пунктів Харківської області. Обійшлося без жертв, але зафіксовані руйнування. Постраждали такі населені пункти, як Дворічна, Западне, Красне, Куп'янськ, Тимофіївка.

Також ми писали, що 26 березня російські окупанти обстріляли місто Куп'янськ Харківської області. Вони пошкодили приватний будинок та багатоповерхівку.