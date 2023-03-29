Оккупанты снова обстреляли Харьковщину: есть раненые

Пострадавшие были госпитализированы

29 марта в селе Подолы Купянского района Харьковской области российскими обстрелами были ранены трое женщин 70, 69 и 68 лет.

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Они все госпитализированы с множественными осколочными ранениями. Состояние одной женщины - тяжелое. Другие в среднем состоянии" , - пишет глава области.

Напомним, что в течение суток противник нанес более 20 ударов из разного оружия . Под обстрелы попали мирные жители Харьковщины.

Также, днем 28 марта российские военные нанесли ракетный удар по г. Богодухов . Вражеские ракеты попали на территорию частного жилищного сектора.