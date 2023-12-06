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Окупанти знову обстріляли Харківщину, є постраждалі

6 грудня 2023 12:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти знову обстріляли Харківщину, є постраждалі
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні російські окупанти обстріляли Харківську область. Внаслідок атаки поранені дві жінки, одна з них в лікарні.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Синєгубов розповів, що сьогодні близько 09:30 окупанти обстріляли село Подоли Куп'янського району. Внаслідок атаки зазнали поранені дві місцеві жительки. Одну з них доставили до лікарні, іншій — надали допомогу на місці.

Вже о 10:05 окупаційна армія вдарила по смт Козача Лопань Харківського району. Станом на зараз інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

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Нагадаємо, вчора загарбники обстріляли газову трубу на Харківщині. Через бойові дії без газу тимчасово перебувають 254 абоненти. 

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