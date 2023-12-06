Окупанти знову обстріляли Харківщину, є постраждалі

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Сьогодні російські окупанти обстріляли Харківську область. Внаслідок атаки поранені дві жінки, одна з них в лікарні.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Синєгубов розповів, що сьогодні близько 09:30 окупанти обстріляли село Подоли Куп'янського району. Внаслідок атаки зазнали поранені дві місцеві жительки. Одну з них доставили до лікарні, іншій — надали допомогу на місці.

Вже о 10:05 окупаційна армія вдарила по смт Козача Лопань Харківського району. Станом на зараз інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Нагадаємо, вчора загарбники обстріляли газову трубу на Харківщині. Через бойові дії без газу тимчасово перебувають 254 абоненти.