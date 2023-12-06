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Оккупанты снова обстреляли Харьковскую область, есть пострадавшие

6 декабря 2023 12:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты снова обстреляли Харьковскую область, есть пострадавшие
Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня российские оккупанты обстреляли Харьковскую область. В результате атаки ранены две женщины, одна из них в больнице.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Обстрелы Харьковской области 6 декабря

Синегубов рассказал, что сегодня около 09:30 оккупанты обстреляли село Подолы Купянского района. В результате атаки получили раненые две местные жительницы. Одну из них доставили в больницу, другой оказали помощь на месте.

Уже в 10:05 оккупационная армия ударила по пгт Казачья Лопань Харьковского района. По состоянию на данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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Напомним, вчера захватчики обстреляли газовую трубу в Харьковской области. Из-за боевых действий без газа временно находятся 254 абонента.

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