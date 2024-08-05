Серія вибухів у Харкові зараз 5 серпня — подробиці атаки Росії

Потужний вибух в нічному місті. Ілюстративне фото: росЗМІ

Серія вибухів у Харкові зараз 5 серпня пролунала під час повітряної тривоги, яку оголосили через загрозу атаки ударними безпілотниками. Перед цим харківські правоохоронці закликали не покидати укриття та повідомляти поліцію про влучання.

Про вибухи повідомляє видання "Суспільне. Харків" у Telegram.

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За даними ЗМІ, у Харкові було чути серію вибухів.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Суспільне. Харків"

Незадовго до цього начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник попередив про рух "шахедів" у бік Харкова.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Сергія Мельника

Також у поліції Харківської області закликали місцевих не залишати укриття та повідомляти правоохоронців про влучання. Також жителів просять не знімати роботу сил ППО.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Поліції Харківської області"

Наразі в половині областей продовжується повітряна тривога у зв'язку з атакою ударних дронів Росії.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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