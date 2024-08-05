Серія вибухів у Харкові зараз 5 серпня — подробиці атаки Росії

Серія гучних вибухів у Харкові — місцеві поліцейські зробили важливу заяву
Серія вибухів у Харкові зараз 5 серпня пролунала під час повітряної тривоги, яку оголосили через загрозу атаки ударними безпілотниками. Перед цим харківські правоохоронці закликали не покидати укриття та повідомляти поліцію про влучання.
Про вибухи повідомляє видання "Суспільне. Харків" у Telegram.
Вибухи в Харкові вночі 5 серпня
За даними ЗМІ, у Харкові було чути серію вибухів.
Незадовго до цього начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник попередив про рух "шахедів" у бік Харкова.
Також у поліції Харківської області закликали місцевих не залишати укриття та повідомляти правоохоронців про влучання. Також жителів просять не знімати роботу сил ППО.
Наразі в половині областей продовжується повітряна тривога у зв'язку з атакою ударних дронів Росії.
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