Оккупанты обстреляли Харьковскую область — повреждена гражданская инфраструктура

Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьковскую область. В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в понедельник, 5 августа.

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В ночь на понедельник, 5 августа, под вражеским обстрелом оказались Харьковский р-н, Безлюдовская ТГ с. Васищево. В результате падения обломков беспилотников повреждена гражданская инфраструктура.

Оккупанты атаковали также Богодуховский р-н, Валковская ТГ, с. Ковяги. Зафиксировано попадание обломков беспилотника типа Shahed по гражданской инфраструктуре.

"09:20 Купянский р-н, с. Кругляковка. В результате ракетного обстрела повреждены два дома", — рассказал Синегубов.

По его словам, в с. Новая Ивановка в результате подрыва на ВНП погиб 47-летний мужчина.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник продолжал штурмовые действия. Всего произошло 11 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Тихое и Волчанск.

На Купянском — количество боестолкновений за сутки возросло до шести. Бойцы ВСУ отбивали штурмовые действия оккупантов возле пяти различных населенных пунктов. Свои действия враг акцентировал в сторону Петропавловки.