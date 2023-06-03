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Окупанти знову обстріляли Харківську область, є загиблі та поранені, — Синєгубов

3 червня 2023 10:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупанти знову обстріляли Харківську область, є загиблі та поранені, — Синєгубов
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Олег Синєгубов
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Масштабна артилерійська атака противника обрушилася на населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області. О 4:30 ранку супротивник здійснив мінометний обстріл села Івашки у Богодухівському районі, внаслідок чого загинув 67-річний чоловік.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Обстріл Харківської області

Протягом останніх 24 годин у селі Лиман Чугуївського району було пошкоджено два приватні будинки та сталася пожежа. У селі Олександрівка Богодухівського району будинок було зруйновано внаслідок обстрілу окупантами.

Спрямований удар авіабомб по селищу Ковшарівка у Куп'янському районі спричинив руйнування житлового будинку. Двоє людей, чоловік 61 року та 45-річна жінка, загинули. Також три літні жінки та хлопчик, якому 3 роки, отримали поранення.

Внаслідок обстрілу з танка селища Дворічна в Куп'янському районі поранено 70-річного чоловіка та 73-річну жінку.

Автомобіль із сім'єю, що складається з трьох дітей, підірвався на невідомому вибуховому пристрої поруч із селами Морозова Долина та Лемищиною Богодухівського району. Мати сімейства, 37-річна жінка, загинула. Батько сімейства, 36-річний чоловік, та троє дітей — дві дівчинки 12 та 15 років та 12-річний хлопчик — отримали поранення. Стан хлопчика оцінюється як тяжкий.

Приблизно о 18.10 чоловік 40 років підірвався на невідомому вибуховому пристрої в лісі поблизу села Сулигівка Ізюмського району. Чоловік помер на місці від травм.

Нагадаємо, що російські терористи не втомлюються обстрілювати територію України. Так, 2 травня потужним авіаційним обстрілом зазнала Харківська область.

Також ми писали, що голова Харківської ОВА Олег Синегубов провів апаратну нараду. Він доручив керівникам районних, сільських, селищних та міських військових адміністрацій, органам місцевого самоврядування спільно з органами Нацполіції та ДСНС перевірити роботу укриттів та їхню доступність для людей.

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