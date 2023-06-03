Оккупанты снова обстреляли Харьковскую область, есть погибшие и раненые, — Синегубов

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Олег Синегубов

Масштабная артиллерийская атака противника обрушилась на населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковской области. В 4:30 утра противник осуществил минометный обстрел села Ивашки в Богодуховском районе, в результате чего погиб 67-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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В течение последних 24 часов в селе Лиман Чугуевского района были повреждены два частных дома и произошел пожар. В селе Александровка Богодуховского района дом был разрушен в результате обстрела оккупантами.

Направленный удар авиабомб по поселку Ковшаровка в Купянском районе привел к разрушению жилого дома. Два человека, мужчина 61 года и 45-летняя женщина, погибли. Также три пожилые женщины и мальчик 3 года получили ранения.

В результате обстрела из танка поселка Двуречная в Купянском районе ранены 70-летний мужчина и 73-летняя женщина.

Автомобиль с семьей, состоящей из трех детей, подорвался на неопознанном взрывном устройстве рядом с селами Морозова Долина и Лемишине Богодуховского района. Мать семейства, 37-летняя женщина, погибла. Отец семейства, 36-летний мужчина, и трое детей — две девочки 12 и 15 лет и 12-летний мальчик — получили ранения. Состояние мальчика оценивается как тяжелое.

Примерно в 18:10 мужчина 40 лет подорвался на неизвестном взрывном устройстве в лесу близ села Сулиговка Изюмского района. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Напомним, что российские террористы не устают обстреливать территорию Украины. Так, 2 мая мощным авиационным обстрелам подверглась Харьковская область.

Также мы писали, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов провел аппаратное совещание. Он поручил руководителям районных, сельских, поселковых и городских военных администраций, органам местного самоуправления совместно с органами Нацполиции и ГСЧС проверить работу укрытий и их доступность для людей.