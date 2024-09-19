Обстріл Вільчі Харківської області 19 вересня — загинув чоловік

Окупанти знову обстріляли Харківську область — загинув чоловік
19 вересня 2024 21:20
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото архівне: t.me/prokuratura_kharkiv
Російські окупанти у четвер, 19 вересня, обстріляли Вільчу Харківської області. Внаслідок атаки загинув 85-річний чоловік.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.
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"За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок російського обстрілу загинув чоловік, якому сьогодні виповнилось 85 років.
У селищі пошкоджено житлові будинки та адміністративні будівлі.
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