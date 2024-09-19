Обстрел Вильчи Харьковской области 19 сентября — погиб мужчина

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото архивное: t.me/prokuratura_kharkiv

Российские оккупанты в четверг, 19 сентября, обстреляли Вильчу Харьковской области. В результате атаки погиб 85-летний мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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"Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

В результате российского обстрела погиб мужчина, которому сегодня исполнилось 85 лет.

В поселке повреждены жилые дома и административные здания.