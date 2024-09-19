Знищено ворожу гаубицю "МСТА-С" на Харківщині — в ДШВ показали кадри удару

Знищення ворожої техніки у Харківській області. Фото: скриншот з відео

Військові продовжують ефектно знищувати техніку російських окупантів. Бійці РУБпАК 77 окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади продемонстрували кадри знищення самохідну гаубицю 2С19 "МСТА-С".

Про це повідомила пресслужба бригади в четвер, 19 вересня.

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На Борівському напрямку бійці РУБпАК 77 окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади знищити самохідну гаубицю 2С19 "МСТА-С".

"Феєричну детонацію боєкомплекту всередині знищеної техніки зафіксував дрон-розвідник", — йдеться в повідомлені.