Знищено ворожу гаубицю "МСТА-С" на Харківщині — в ДШВ показали кадри удару

Військові показали кадри знищення ворожої гаубиці "МСТА-С" на Харківщині
19 вересня 2024 18:18
Знищення ворожої техніки у Харківській області. Фото: скриншот з відео
Військові продовжують ефектно знищувати техніку російських окупантів. Бійці РУБпАК 77 окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади продемонстрували кадри знищення самохідну гаубицю 2С19 "МСТА-С".
Про це повідомила пресслужба бригади в четвер, 19 вересня.
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"Феєричну детонацію боєкомплекту всередині знищеної техніки зафіксував дрон-розвідник", — йдеться в повідомлені.
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