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Окупанти зруйнували гуртожиток і стайню під час нічної атаки на Харківщину

30 травня 2024 13:11
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Ілля Рябінін
редактор
Російський ракетний удару по Харківщині знищив конюшню та гуртожиток навчального закладу
Рятувальник ліквідовує полум'я на даху пошкодженої будівлі. Фото: ДСНС Харківщини
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Армія Росії в ніч на четвер, 30 травня, масовано вдарила переробленими зенітними ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Харківської області та Харкова. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю та стайню, які належать міському кінно-спортивному клубу. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у четвер, 30 травня.

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Як повідомляється, сьогодні вночі ворог завдав масованих ракетних ударів по Слобожанщині. Основний удар приправ на селищу Мала Данилівка Харківського району, куди прилетіла більша частина випущених ракет.

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Пожежа на місці влучання. Джерело: ДСНС Харківщини

В результаті атаки, було пошкоджено стайню та гуртожиток міського кінно-спортивного клубу. Пожежі оперативно ліквідували вогнеборці, проте доля тварин наразі невідома.

мала данилівка обстріл
Пожежна машина на місці влучання. Джерело: ДСНС Харківщини

Гучно було і в Харкові: за попередньою інформацією, у результаті удару по місту постраждало семеро людей.

Нагадаємо, вночі, 30 травня у Харкові пролунали потужні вибухи. За інформацією від Ігоря Терехова та Олега Синєгубова, одне з влучань відбулося в об'єкт газової інфраструктури

Гучно було і в Малій Данилівці: одна з ракет поцілила в ферму, внаслідок чого там спалахнула пожежа. Постраждалих не було.

Харків
пожежа
вибух
Україна
Харківська область
війна в Україні

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