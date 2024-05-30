Російський ракетний удару по Харківщині знищив конюшню та гуртожиток навчального закладу

Рятувальник ліквідовує полум'я на даху пошкодженої будівлі. Фото: ДСНС Харківщини

Армія Росії в ніч на четвер, 30 травня, масовано вдарила переробленими зенітними ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Харківської області та Харкова. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю та стайню, які належать міському кінно-спортивному клубу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у четвер, 30 травня.

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Як повідомляється, сьогодні вночі ворог завдав масованих ракетних ударів по Слобожанщині. Основний удар приправ на селищу Мала Данилівка Харківського району, куди прилетіла більша частина випущених ракет.

Пожежа на місці влучання. Джерело: ДСНС Харківщини

В результаті атаки, було пошкоджено стайню та гуртожиток міського кінно-спортивного клубу. Пожежі оперативно ліквідували вогнеборці, проте доля тварин наразі невідома.

Пожежна машина на місці влучання. Джерело: ДСНС Харківщини

Гучно було і в Харкові: за попередньою інформацією, у результаті удару по місту постраждало семеро людей.

Нагадаємо, вночі, 30 травня у Харкові пролунали потужні вибухи. За інформацією від Ігоря Терехова та Олега Синєгубова, одне з влучань відбулося в об'єкт газової інфраструктури.

Гучно було і в Малій Данилівці: одна з ракет поцілила в ферму, внаслідок чого там спалахнула пожежа. Постраждалих не було.