Російський ракетний удару по Харківщині знищив конюшню та гуртожиток навчального закладу

Окупанти зруйнували гуртожиток і стайню під час нічної атаки на Харківщину
Армія Росії в ніч на четвер, 30 травня, масовано вдарила переробленими зенітними ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Харківської області та Харкова. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю та стайню, які належать міському кінно-спортивному клубу.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у четвер, 30 травня.
Обстріл Харкова та області
Як повідомляється, сьогодні вночі ворог завдав масованих ракетних ударів по Слобожанщині. Основний удар приправ на селищу Мала Данилівка Харківського району, куди прилетіла більша частина випущених ракет.
В результаті атаки, було пошкоджено стайню та гуртожиток міського кінно-спортивного клубу. Пожежі оперативно ліквідували вогнеборці, проте доля тварин наразі невідома.
Гучно було і в Харкові: за попередньою інформацією, у результаті удару по місту постраждало семеро людей.
Нагадаємо, вночі, 30 травня у Харкові пролунали потужні вибухи. За інформацією від Ігоря Терехова та Олега Синєгубова, одне з влучань відбулося в об'єкт газової інфраструктури.
Гучно було і в Малій Данилівці: одна з ракет поцілила в ферму, внаслідок чого там спалахнула пожежа. Постраждалих не було.
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