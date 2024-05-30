Российский ракетный удар по Харьковщине уничтожил конюшню и общежитие учебного заведения

Оккупанты разрушили общежитие и конюшню во время ночной атаки на Харьковскую область
Армия России в ночь на четверг, 30 мая, массированно ударила переработанными зенитными ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Харьковской области и Харькова. В результате обстрела было повреждено здание и конюшня, принадлежащие городскому конно-спортивному клубу.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в четверг, 30 мая.
Обстрел Харькова и области
Как сообщается, сегодня ночью враг нанес массированные ракетные удары по Слобожанщине. Основной удар приправ на поселок Малая Даниловка Харьковского района, куда прилетела большая часть выпущенных ракет.
В результате атаки были повреждены конюшня и общежитие городского конно-спортивного клуба. Пожары оперативно ликвидировали пожарные, однако судьба животных пока неизвестна.
Громко было и в Харькове: по предварительной информации, в результате удара по городу пострадали семь человек.
Напомним, ночью, 30 мая в Харькове раздались мощные взрывы. По информации от Игоря Терехова и Олега Синегубова, одно из попаданий произошло в объект газовой инфраструктуры.
Громко было и в Малой Даниловке: одна из ракет попала в ферму, в результате чего там вспыхнул пожар. Пострадавших не было.
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