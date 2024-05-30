Российский ракетный удар по Харьковщине уничтожил конюшню и общежитие учебного заведения

Спасатель ликвидирует пламя на крыше поврежденного здания. Фото: ГСЧС Харьковской области

Армия России в ночь на четверг, 30 мая, массированно ударила переработанными зенитными ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Харьковской области и Харькова. В результате обстрела было повреждено здание и конюшня, принадлежащие городскому конно-спортивному клубу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в четверг, 30 мая.

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Как сообщается, сегодня ночью враг нанес массированные ракетные удары по Слобожанщине. Основной удар приправ на поселок Малая Даниловка Харьковского района, куда прилетела большая часть выпущенных ракет.

Пожар на месте попадания. Источник: ГСЧС Харьковской области

В результате атаки были повреждены конюшня и общежитие городского конно-спортивного клуба. Пожары оперативно ликвидировали пожарные, однако судьба животных пока неизвестна.

Пожарная машина на месте попадания. Источник: ГСЧС Харьковской области

Громко было и в Харькове: по предварительной информации, в результате удара по городу пострадали семь человек.

Напомним, ночью, 30 мая в Харькове раздались мощные взрывы. По информации от Игоря Терехова и Олега Синегубова, одно из попаданий произошло в объект газовой инфраструктуры.

Громко было и в Малой Даниловке: одна из ракет попала в ферму, в результате чего там вспыхнул пожар. Пострадавших не было.