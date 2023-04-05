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Олег Синєгубов прокоментував обшуки НАБУ у Харківській ОВА

5 квітня 2023 18:42
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Олег Синєгубов прокоментував обшуки НАБУ у Харківській ОВА
Обласна військова адміністрація продовжує працювати в штатному режимі
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро України провели слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації, керівництві Апарату ХОВА та в одного з заступників начальника ХОВА.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Синєгубов розповідає, що детективам НАБУ з боку керівництва та співробітників ХОВА надано максимальне сприяння. А також відкриті до співробітництва з НАБУ та надають усю необхідну допомогу для всебічного об'єктивного розслідування.

"Станом на зараз жодних підозр посадовим особам ХОВА вручено не було. Обласна військова адміністрація продовжує працювати в штатному режимі", — відмічає Олег Синєгубов. 

Очільник ОВА додає, що у разі виявлення будь-яких порушень законодавства, будуть негайно ухвалені відповідні кадрові рішення та вжиті інші необхідні заходи.

В НАБУ в свою чергу повідомляють, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються відповідно до чинного законодавства. 

"Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування", — додають у антикорупційному бюро. 

Нагадаємо, НАБУ провели серію обшуків у керівника Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова. За інформацією Юрія Бутусова вони нібито стосуються справи щодо розкрадання гуманітарної допомоги.

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