Олег Синегубов прокомментировал обыски НАБУ в Харьковской ОВД

Областная военная администрация продолжает работать в штатном режиме

Сегодня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели следственные действия в некоторых структурных подразделениях Харьковской областной военной администрации, руководстве Аппарата ХОВА и одного из заместителей начальника ХОВА.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Синегубов рассказывает, что детективам НАБУ со стороны руководства и сотрудников ХОВА оказано максимальное содействие. А также открыты для сотрудничества с НАБУ и предоставляют всю необходимую помощь для всестороннего объективного расследования.

"По состоянию на данный момент никаких подозрений должностным лицам ХОВА вручено не было. Областная военная администрация продолжает работать в штатном режиме" , - отмечает Олег Синегубов.

Глава ОВА добавляет, что в случае выявления каких-либо нарушений законодательства, будут немедленно приняты соответствующие кадровые решения и приняты другие необходимые меры.

В НАБУ в свою очередь сообщают , что следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

"Другие детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования" , - добавляют в антикоррупционном бюро.

Напомним, НАБУ провели серию обысков у руководителя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова . По информации Юрия Бутусова, они якобы касаются дела по хищению гуманитарной помощи.