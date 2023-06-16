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Посівна на Харківщині: аграрії засіяли більше землі, ніж планували на початку року

16 червня 2023 15:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Посівна на Харківщині: аграрії засіяли більше землі, ніж планували напочатку року
Трактор сіє соняшник на полі у Дергачівському р-ні (Харківська обл.). Фото: Марієнко Андрій / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Посівна триває на території усіх районів Харківщини, де дозволяє безпекова ситуація. Напочатку року обласна влада планувала засіяти 634 тисячі гектарів, проте вже зараз аграрії обробили майже 680 тисяч. 

Про це повідомляє Харківська ОВА.

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Процес посівної

Найбільше площ ярими зерновими та зернобобовими культурами засіяли аграрії Богодухівщини та Красноградщини. Ярими зерновими та зернобобовими культурами засіяно близько 285 тисячі гектарів, соєю — понад 26 тисяч га, а соняшником — більш як 358 тисячі га. Тобто загалом оброблено та засіяно майже 680 тисяч га сільгоспугідь. 

"Зокрема впродовж тижня господарства області проводили обробіток посівів гречки, соняшнику, ярового ячменю та зернобобових культур добривами. Проводили міжрядний обробіток посівів соняшнику. Погодні умови для проведення польових робіт були добрими, посівна продовжується", — розповів заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов. 

Зокрема, для проведення комплексу весняно-польових робіт необхідно майже 850 тисяч тонн засобів захисту рослин. Господарства забезпечені засобами на 89%, а саме в наявності 752 тис тонни пестицидів. Підприємства продовжують укладати договори на постачання засобів захисту рослин у залежності від потреби.

Також в повідомленні йдеться, що в Харківській обласній військовій адміністрації створено оперативну групу з координації заходів розмінування. Цією групою ведеться облік розмінованих територій та впроваджено систему взаємодії підрозділів розмінування різних відомств у ході виконання робіт.

Нагадаємо, що цьогоріч на Харківщині планували засіяти на 18% гектарів більше, ніж минулого року

Також ми писмали, про те що у Балаклійській громаді Харківської області заборонили засівати нерозміновані землі. Відповідне рішення було прийнято місцевою комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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