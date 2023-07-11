ООН поможет разминировать сельхозугодия Харьковщины

Трактор распыляет удобрения в Харьковской области. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

Для помощи в разминировании Харьковской области представители ООН представили свой проект по разработке детальной карты заминированных сельхозугодий. Его хотят запустить в ближайшее время, чтобы фермеры смогли посеять озимые этой осенью.

Об этом сообщает Харьковская ОВА.

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Разминирование сельхозугодий

В Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН предлагают разработать карту загрязненных сельхозугодий, которая будет содержать данные о попадании вражеских снарядов, велись ли на территории боевые действия или дислоцировались позиции войск. Это должно упростить работу пиротехнических подразделений и ускорить темпы разминирования посевных площадей.

"К сожалению, Харьковщина – один из самых заминированных регионов Украины. Если говорить о потенциально опасных для работы поля – это более 570 тысяч гектаров. Поэтому эта программа очень актуальна для нас. Всесторонне будем содействовать международным партнерам для реализации этого проекта", — отметил зам. начальника Харьковской ОВА Евгений Иванов.

Кроме того, интерактивная карта будет содержать информацию о состоянии и качестве грунтов и подземных вод. По словам координатора программы по разминированию и восстановлению земель ФАО ООН в Украине Тифэн Люкас, это поможет определить пригодность угодий для проведения будущих работ.

"Для более эффективной работы мы хотим начать разминирование с небольших хозяйств, а именно в пределах 300 гектаров. Собираем контакты фермеров, готовых присоединиться к программе в ближайшее время", — добавила Тифен Люкас.

Напомним, в Харьковской области аграрии засеяли больше земли, чем планировали в начале года. Посевная продолжается на территории всех районов региона, где позволяет безопасная ситуация.

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