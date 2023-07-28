Організовувала поширення пропагандистської преси: у Харкові судитимуть директорку пошти

Примірники пропагандистського видання "Харьков Z". Фото: пресслужба СБУ

Колишня співробітниця "Укрпошти" з Ізюма під час окупації міста пішла на співпрацю з ворогом та займалась розповсюдженням російських газет. Жінку судитимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова, нині вона перебуває під вартою.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації м. Ізюм місцева мешканка пішла на співпрацю з ворогом. До початку війни вона обіймала посаду начальника одного з відділень пошти в Ізюмі та мала достатній досвід роботи у зазначеному підприємстві в умовах незалежної України.

Жінка погодилась на пропозицію окупаційної влади та очолила вже одне з відділень так званого комунального підприємства "Почта Изюма", яке було створене на захопленій матеріально-технічній базі Харківської дирекції українського державного акціонерного товариства "Укрпошта".

"Колаборантка організувала поширення серед населення Ізюмщини газет "Харьков Z" та "Комсомольская правда". У них містились агітаційні матеріали, які мали на меті переконати українців, які є жителями окупованих територій, у тому, що РФ не є їхнім ворогом, а російські військові нібито готові надавати підтримку людям", — розповідають у прокуратурі.

Правоохоронці додають, що ця пропагандистська преса нав‘язувала негативне ставлення до України, прагнучи посіяти у суспільстві недовіру до органів державної влади та ЗСУ.

Затримана колаборантка в залі суду. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 43-річної жінки за фактом особництва в наданні засобів для здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України). Її судитимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова. Нині обвинувачена перебуває під вартою.

Нагадаємо, що у Харкові судитимуть чергового поплічника окупантів, який ховав паливо для російської техніки від української аеророзвідки. Чоловіку загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Також ми писали про те, що СБУ затримала ворожого інформатора у результаті контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Харківщини. Зловмисник збирав для російських окупантів актуальні розвіддані про місця базування і переміщення Сил оборони у Куп‘янському районі.