Организовывала распространение пропагандистской прессы: в Харькове будут судить директора почты
Бывшая сотрудница "Укрпочты" из Изюма во время оккупации города пошла на сотрудничество с врагом и занималась распространением российских газет. Женщину будут судить в Дзержинском районном суде г. Харькова, сейчас она находится под стражей.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Материалы дела
Досудебное расследование установило, что во время оккупации г. Изюм местная жительница пошла на сотрудничество с врагом. До начала войны она занимала должность начальника одного из отделений почты в Изюме и имела достаточный опыт работы в предприятии в условиях независимой Украины.
Женщина согласилась на предложение оккупационных властей и возглавила уже одно из отделений так называемого коммунального предприятия "Почта Изюма", созданного на захваченной материально-технической базе Харьковской дирекции украинского государственного акционерного общества "Укрпочта".
"Колаборантка организовала распространение среди населения Изюмщины газет "Харьков Z" и "Комсомольская правда". В них содержались агитационные материалы, которые имели целью убедить украинцев, являющихся жителями оккупированных территорий, в том, что РФ не является их врагом, а российские военные якобы готовы оказывать поддержку людям", — рассказывают в прокуратуре.
Правоохранители добавляют, что эта пропагандистская пресса навязывала негативное отношение к Украине, стремясь посеять недоверие в обществе к органам государственной власти и ВСУ.
Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 43-летней женщины по факту особничества в предоставлении средств для осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч.2 ст.28, ч. 6 ст.111-1 УК Украины). Ее будут судить в Дзержинском районном суде г. Харькова. В настоящее время обвиняемая находится под стражей.
Напомним, что в Харькове будут судить очередного приспешника кафиров, который прятал топливо для российской техники от украинской аэроразведки . Мужчине грозит до двенадцати лет лишения свободы.
Также мы писали о том, что СБУ задержала вражеского информатора в результате контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Харьковщины . Злоумышленник собирал для российских окупантов актуальные разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в Купянском районе.