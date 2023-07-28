Организовывала распространение пропагандистской прессы: в Харькове будут судить директора почты

Экземпляры пропагандистского издания "Харьков Z". Фото: пресс-служба СБУ

Бывшая сотрудница "Укрпочты" из Изюма во время оккупации города пошла на сотрудничество с врагом и занималась распространением российских газет. Женщину будут судить в Дзержинском районном суде г. Харькова, сейчас она находится под стражей.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Читайте также:

Материалы дела

Досудебное расследование установило, что во время оккупации г. Изюм местная жительница пошла на сотрудничество с врагом. До начала войны она занимала должность начальника одного из отделений почты в Изюме и имела достаточный опыт работы в предприятии в условиях независимой Украины.

Женщина согласилась на предложение оккупационных властей и возглавила уже одно из отделений так называемого коммунального предприятия "Почта Изюма", созданного на захваченной материально-технической базе Харьковской дирекции украинского государственного акционерного общества "Укрпочта".

"Колаборантка организовала распространение среди населения Изюмщины газет "Харьков Z" и "Комсомольская правда". В них содержались агитационные материалы, которые имели целью убедить украинцев, являющихся жителями оккупированных территорий, в том, что РФ не является их врагом, а российские военные якобы готовы оказывать поддержку людям", — рассказывают в прокуратуре.

Правоохранители добавляют, что эта пропагандистская пресса навязывала негативное отношение к Украине, стремясь посеять недоверие в обществе к органам государственной власти и ВСУ.

Задержана коллаборантка в зале суда. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 43-летней женщины по факту особничества в предоставлении средств для осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч.2 ст.28, ч. 6 ст.111-1 УК Украины). Ее будут судить в Дзержинском районном суде г. Харькова. В настоящее время обвиняемая находится под стражей.

Напомним, что в Харькове будут судить очередного приспешника кафиров, который прятал топливо для российской техники от украинской аэроразведки . Мужчине грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Также мы писали о том, что СБУ задержала вражеского информатора в результате контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Харьковщины . Злоумышленник собирал для российских окупантов актуальные разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в Купянском районе.