Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Организовывала распространение пропагандистской прессы: в Харькове будут судить директора почты arrow

Организовывала распространение пропагандистской прессы: в Харькове будут судить директора почты

28 июля 2023 16:43
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Организовывала распространение пропагандистской прессы: в Харькове будут судить директора почты
Экземпляры пропагандистского издания "Харьков Z". Фото: пресс-служба СБУ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Бывшая сотрудница "Укрпочты" из Изюма во время оккупации города пошла на сотрудничество с врагом и занималась распространением российских газет. Женщину будут судить в Дзержинском районном суде г. Харькова, сейчас она находится под стражей.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Читайте также:

Материалы дела

Досудебное расследование установило, что во время оккупации г. Изюм местная жительница пошла на сотрудничество с врагом. До начала войны она занимала должность начальника одного из отделений почты в Изюме и имела достаточный опыт работы в предприятии в условиях независимой Украины.

Женщина согласилась на предложение оккупационных властей и возглавила уже одно из отделений так называемого коммунального предприятия "Почта Изюма", созданного на захваченной материально-технической базе Харьковской дирекции украинского государственного акционерного общества "Укрпочта".

"Колаборантка организовала распространение среди населения Изюмщины газет "Харьков Z" и "Комсомольская правда". В них содержались агитационные материалы, которые имели целью убедить украинцев, являющихся жителями оккупированных территорий, в том, что РФ не является их врагом, а российские военные якобы готовы оказывать поддержку людям", — рассказывают в прокуратуре.

Правоохранители добавляют, что эта пропагандистская пресса навязывала негативное отношение к Украине, стремясь посеять недоверие в обществе к органам государственной власти и ВСУ.

Задержана коллаборантка в зале суда. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 43-летней женщины по факту особничества в предоставлении средств для осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч.2 ст.28, ч. 6 ст.111-1 УК Украины). Ее будут судить в Дзержинском районном суде г. Харькова. В настоящее время обвиняемая находится под стражей.

Напомним, что в Харькове будут судить очередного приспешника кафиров, который прятал топливо для российской техники от украинской аэроразведки . Мужчине грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Также мы писали о том, что СБУ задержала вражеского информатора в результате контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Харьковщины . Злоумышленник собирал для российских окупантов актуальные разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в Купянском районе.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз