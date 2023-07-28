У Харкові судитимуть колаборанта, який забезпечував окупантів бензином

На чоловіка вдягають кайданки (ілюстративне фото) Фото: pxhere.com

У Харкові судитимуть чергового поплічника окупантів, який ховав паливо для російської техніки від української аеророзвідки. Чоловіку загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи

За даними слідства, обвинувачений погодився на пропозицію окупантів та став "начальником бази палива" виробничого підрозділу "Локомотивне депо Куп'янськ" так званого підприємства "Куп'янська залізниця". Свої обов‘язки він почав виконувати з липня минулого року.

Псевдоначальник зберігав дизельне паливо для окупантів, яке вони використовували для заправлення своєї військової техніки. Враховуючи розміщення підприємства на незначній відстані від лінії бойових дій, дана діяльність давала можливість представникам ЗС РФ приховувати паливо від його виявлення підрозділами авіарозвідки ЗСУ та швидко вирішувати логістичні питання для доставки палива в зону бойових дій з метою зміцнення бойових позицій окупантів.

"Встановлено, що тільки наприкінці липня минулого року "начальник" передав окупантам понад 120 тисяч літрів дизельного палива", — розповідають правоохоронці.

Затриманий колаборант в залі суду. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

На початку березня цього року правоохоронці викрили поплічника окупантів та затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 41-річного мешканця смт Куп‘янськ-Вузловий за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Нині він перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Нагадаємо, що СБУ затримала ворожого інформатора у результаті контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Харківщини. Зловмисник збирав для російських окупантів актуальні розвіддані про місця базування і переміщення Сил оборони у Куп‘янському районі.

Також ми писали про те, що викрили харків’янина, який готував нову атаку по місту. Зловмисник входив до складу агентурного апарату Головного управління Генштабу ЗС РФ.