Поліція України та Латвії викрила у Харкові кол-центр, який надурив латвійців на мільйони

Ошукали латвійців на мільйони — поліція викрила у Харкові шахрайський криптовалютний кол-центр
У Харкові поліція за сприяння Євроюсту, прокуратури та поліцейського управління Латвії ліквідувала шахрайський криптовалютний кол-центр. Зловмисники ошукали довірливих латвійців на майже 11 мільйонів гривень.
Про це інформує пресслужба Національної поліції у понеділок, 12 серпня.
У Харкові українська та латвійська поліція ліквідували криптовалютну оборудку
Як стало відомо, організував шахрайську схему 27-річний харків'янин, який залучив до участі ще сімох посібників й виконавців. Фігуранти телефонували латвійцям з пропозицією вкласти гроші в криптовалюту або акції, та заробляти на відсотках. Якщо ті погоджувались, їм надавали посилання, по якому вони переходили, а злочинці отримували доступ до їх компʼютерів та встановлювали на них особистий кабінет шахрайської платформи.
Для правдоподібності махінації злочинці створили й наповнили контентом інтернет-сайти та псевдотрейдингові платформи, які постійно адмініструвати для отримання довіри у потерпілих.
"Коли вони говорили зловмисникам, що хочуть вивести кошти з нібито нарахованими відсотками, шахраї запевняли, що для цього треба чекати або ж скоро буде зріст акцій і треба надати кошти, аби реалізувати транзакцію", — кажуть у поліції.
Проте насправді гроші надходили на криптовалютні гаманці учасників злочинної організації, та виводились у готівку через підконтрольні обмінні пункти.
Правоохоронці ідентифікували учасників, та заарештували їх. Вилучили документи та техніку з контактами й листуванням з потенційними жертвами, сім-карти латвійських операторів, гранату, кошти у розмірі близько 160 000 доларів, 250 000 грн та п'ять елітних авто.
Злодії отримали підозру за шахрайство у складі злочинної організації, та вже доправлені до слідчих ізоляторів. Слідство триває.
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