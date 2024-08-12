Поліція України та Латвії викрила у Харкові кол-центр, який надурив латвійців на мільйони

Поліція оглядає комп'ютер зловмисників. Фото: Національна поліція

У Харкові поліція за сприяння Євроюсту, прокуратури та поліцейського управління Латвії ліквідувала шахрайський криптовалютний кол-центр. Зловмисники ошукали довірливих латвійців на майже 11 мільйонів гривень.

Про це інформує пресслужба Національної поліції у понеділок, 12 серпня.

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Вилучені гроші під час обшуку. Джерело: Національна поліція

Як стало відомо, організував шахрайську схему 27-річний харків'янин, який залучив до участі ще сімох посібників й виконавців. Фігуранти телефонували латвійцям з пропозицією вкласти гроші в криптовалюту або акції, та заробляти на відсотках. Якщо ті погоджувались, їм надавали посилання, по якому вони переходили, а злочинці отримували доступ до їх компʼютерів та встановлювали на них особистий кабінет шахрайської платформи.

Вилучення авто Mitsubishi Lancer X. Джерело: Національна поліція

Для правдоподібності махінації злочинці створили й наповнили контентом інтернет-сайти та псевдотрейдингові платформи, які постійно адмініструвати для отримання довіри у потерпілих.

"Коли вони говорили зловмисникам, що хочуть вивести кошти з нібито нарахованими відсотками, шахраї запевняли, що для цього треба чекати або ж скоро буде зріст акцій і треба надати кошти, аби реалізувати транзакцію", — кажуть у поліції.

Гроші та техніка, яку вилучили поліцейські. Джерело: Національна поліція

Проте насправді гроші надходили на криптовалютні гаманці учасників злочинної організації, та виводились у готівку через підконтрольні обмінні пункти.

Правоохоронці ідентифікували учасників, та заарештували їх. Вилучили документи та техніку з контактами й листуванням з потенційними жертвами, сім-карти латвійських операторів, гранату, кошти у розмірі близько 160 000 доларів, 250 000 грн та п'ять елітних авто.

Злодії отримали підозру за шахрайство у складі злочинної організації, та вже доправлені до слідчих ізоляторів. Слідство триває.