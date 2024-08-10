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У Харкові пролунала серія вибухів

10 серпня 2024 23:03
Євгенія Брюховецька - редактор
У Харкові увечері 10 серпня вибухи - Росія атакувала місто
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: depositphotos
Євгенія Брюховецька - редактор

У Харкові увечері в суботу, 10 серпня, було чутно серію вибухів. Ймовірно, вони сталися за межами міста.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Повітряні сили попереджали про рух російських ударних дронів через Запорізьку область на Харківщину.

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Скриншот допису Повітряних сил

Згодом з'явилася ще одна група ворожих безпілотників у напрямку Дніпропетровської області.

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Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 23:10 повітряну тривогу оголошено у половині областей України.

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Карта повітряних тривог alerts.in.ua

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