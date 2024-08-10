У Харкові увечері 10 серпня вибухи - Росія атакувала місто

У Харкові пролунала серія вибухів
10 серпня 2024 23:03
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: depositphotos
У Харкові увечері в суботу, 10 серпня, було чутно серію вибухів. Ймовірно, вони сталися за межами міста.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Вибухи в Харкові 10 серпня
Повітряні сили попереджали про рух російських ударних дронів через Запорізьку область на Харківщину.
Згодом з'явилася ще одна група ворожих безпілотників у напрямку Дніпропетровської області.
Зазначимо, що станом на 23:10 повітряну тривогу оголошено у половині областей України.
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