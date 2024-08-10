У Харкові увечері 10 серпня вибухи - Росія атакувала місто

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: depositphotos

У Харкові увечері в суботу, 10 серпня, було чутно серію вибухів. Ймовірно, вони сталися за межами міста.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Харкові 10 серпня

Повітряні сили попереджали про рух російських ударних дронів через Запорізьку область на Харківщину.

Скриншот допису Повітряних сил

Згодом з'явилася ще одна група ворожих безпілотників у напрямку Дніпропетровської області.

Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 23:10 повітряну тривогу оголошено у половині областей України.