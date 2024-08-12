Полиция Украины и Латвии раскрыла в Харькове колл-центр, который обманул латышей на миллионы

Полиция осматривает компьютер злоумышленников. Фото: Национальная полиция

В Харькове полиция при содействии Евроюста, прокуратуры и полицейского управления Латвии ликвидировала мошеннический криптовалютный колл-центр. Злоумышленники обманули доверчивых латышей почти на 11 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в понедельник, 12 августа.

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Удалены деньги во время обыска. Источник: Национальная полиция

Как стало известно, организовал мошенническую схему 27-летний харьковчанин, который привлек к участию еще семь пособий и исполнителей. Фигуранты звонили по телефону латышам с предложением вложить деньги в криптовалюту или акции, и зарабатывать на процентах. Если те соглашались, им предоставляли ссылку, по которой они переходили, а преступники получали доступ к их компьютерам и устанавливали на них личный кабинет мошеннической платформы.

Удаление авто Mitsubishi Lancer X. Источник: Национальная полиция

Для правдоподобия махинации преступники создали и наполнили контентом интернет-сайты и псевдотрейдинговые платформы, которые постоянно администрировали, чтобы завоевать доверие потерпевших.

"Когда они говорили злоумышленникам, что хотят вывести средства с якобы начисленными процентами, мошенники уверяли, что для этого надо ждать или скоро будет рост акций и нужно предоставить средства, чтобы реализовать транзакцию", — говорят в полиции.

Деньги и техника, изъятые полицейскими. Источник: Национальная полиция

Однако на самом деле деньги поступали на криптовалютные кошельки участников преступной организации, и обналичивались через подконтрольные обменные пункты.

Правоохранители идентифицировали участников и арестовали их. Изъяли документы и технику с контактами и перепиской с потенциальными жертвами, SIM-карты латышских операторов, гранату, средства в размере около 160 000 долларов, 250 000 грн и пять элитных автомобилей.

Преступники получили подозрение за мошенничество в составе преступной организации, и уже доставлены в следственные изоляторы. Следствие продолжается.