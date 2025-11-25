Відео
Головна Харків Терехов сказав, скільки дітей можуть навчатися у підземних школах

Терехов сказав, скільки дітей можуть навчатися у підземних школах

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 22:05
Оновлено: 22:06
Підземні школи Харкова - Терехов назвав масштаби
Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: пресслужба міськради

У Харкові триває активне будівництво підземних шкіл. Вони покликани забезпечити безпечне навчання дітей в умовах постійної загрози обстрілів.

Про це розповів міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю Новини.LIVE.

Підземні школи Харкова

За його словами, зведення таких освітніх просторів займає в середньому близько дев’яти місяців.

Кожна школа працює у дві зміни й приймає до 1200 учнів на день — по 600 у кожну зміну.

Підземні заклади освіти обладнують сучасними класами, спортивними залами й навіть ліфтами для дітей з інвалідністю. Терехов наголошує: такі умови дозволяють створити повноцінний, комфортний і головне — безпечний простір, де харківські школярі зможуть продовжувати навчання, незважаючи на воєнні реалії.

Нагадаємо, що у Харкові ще одну станцію метро обладнають під школу. Очікується, що до кінця року в місті буде вже десять підземних шкіл.

Також Терехов повідомляв, скільки грошей треба, щоб відновити Харків повністю.

війна Ігор Терехов Харків війна в Україні школа
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
