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Головна Харків Отримав чужі гроші через помилку банкомата — рішення суду

Отримав чужі гроші через помилку банкомата — рішення суду

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Дата публікації: 16 червня 2025 10:11
На Харківщині чоловік привласнив гроші з банкомата — рішення суду
Чоловік біля банкомата. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Деталі справи Рішення суду

У Харківській області судили чоловіка, який привласнив чужі гроші. Через помилку банкомата він отримав 40 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Увечері 4 січня цього року у Берестині Харківської області чоловік привласнив 40 тисяч гривень, які помилково видав банкомат. За його словами, заходячи до супермаркету, він побачив чоловіка, який стояв біля банкомата.

Потерпілий поклав туди кошти, а коли пішов, — автомат почав видавати гроші назад. Таким чином обвинувачений забрав 40 тисяч гривень.

Рішення суду

Під час засідання він визнав свою провину у крадіжці. Суд призначив чоловіку покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, але замінив його на випробувальний термін два роки.

Нагадаємо, у Харкові судили лікарку, яка допомагала ухилянтам, оформлюючи фіктивні документи.

А в Хмельницькій області під суд потрапив чоловік, який напав на працівника ТЦК та СП.

суд Харків гроші Харківська область банкомати судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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