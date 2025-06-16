На Харківщині чоловік привласнив гроші з банкомата — рішення суду

Отримав чужі гроші через помилку банкомата — рішення суду
У Харківській області судили чоловіка, який привласнив чужі гроші. Через помилку банкомата він отримав 40 тисяч гривень.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Увечері 4 січня цього року у Берестині Харківської області чоловік привласнив 40 тисяч гривень, які помилково видав банкомат. За його словами, заходячи до супермаркету, він побачив чоловіка, який стояв біля банкомата.
Потерпілий поклав туди кошти, а коли пішов, — автомат почав видавати гроші назад. Таким чином обвинувачений забрав 40 тисяч гривень.
Рішення суду
Під час засідання він визнав свою провину у крадіжці. Суд призначив чоловіку покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, але замінив його на випробувальний термін два роки.
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