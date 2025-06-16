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Главная Харьков Получил чужие деньги из-за ошибки банкомата — решение суда

Получил чужие деньги из-за ошибки банкомата — решение суда

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Дата публикации 16 июня 2025 10:11
На Харьковщине мужчина присвоил деньги из банкомата - решение суда
Мужчина возле банкомата. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Детали дела Решение суда

В Харьковской области судили мужчину, который присвоил чужие деньги. Из-за ошибки банкомата он получил 40 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Вечером 4 января этого года в Берестине Харьковской области мужчина присвоил 40 тысяч гривен, которые ошибочно выдал банкомат. По его словам, заходя в супермаркет он увидел мужчину, который стоял возле банкомата.

Потерпевший положил туда средства, а когда ушел, — автомат начал выдавать деньги обратно. Таким образом обвиняемый забрал 40 тысяч гривен.

Решение суда

Во время заседания он признал свою вину в краже. Суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы, но заменил его на испытательный срок два года.

Напомним, в Харькове судили врача, которая помогала уклонистам, оформляя фиктивные документы.

А в Хмельницкой области под суд попал мужчина, который напал на работника ТЦК и СП.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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