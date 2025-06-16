На Харьковщине мужчина присвоил деньги из банкомата - решение суда

Получил чужие деньги из-за ошибки банкомата — решение суда
В Харьковской области судили мужчину, который присвоил чужие деньги. Из-за ошибки банкомата он получил 40 тысяч гривен.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Вечером 4 января этого года в Берестине Харьковской области мужчина присвоил 40 тысяч гривен, которые ошибочно выдал банкомат. По его словам, заходя в супермаркет он увидел мужчину, который стоял возле банкомата.
Потерпевший положил туда средства, а когда ушел, — автомат начал выдавать деньги обратно. Таким образом обвиняемый забрал 40 тысяч гривен.
Решение суда
Во время заседания он признал свою вину в краже. Суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы, но заменил его на испытательный срок два года.
Напомним, в Харькове судили врача, которая помогала уклонистам, оформляя фиктивные документы.
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