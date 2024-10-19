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Пенсіонер з Харківщини допомагав росіянам обстрілювати села — що вирішив суд

19 жовтня 2024 15:13
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — пенсіонер з Харківщини показував росіянам звідки обстрілювати села
Засідання суду. Ілюстративне фото: freepik.com
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Пенсіонер з Харківщини показав російським військовим місце для розміщення техніки, щоб ті обстрілювали прилеглі села. Чоловіку призначили штраф. 

Про це стало відомо з вироку суду, опублікованого в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку йдеться про те, що пенсіонер на Харківщині дозволив підрозділам РФ розміщувати особисті речі у його будинку, який на той момент знаходився на тимчасово окупованій території, та ставити на прилеглій території військову техніку, а саме вантажний автомобіль "УРАЛ".

Також на території свого домоволодіння чоловік організовував харчування для російських військових та на власному транспорті розвозив продукти харчування на блокпости, що знаходились в с. Волохів Яр, які збудували та використовували окупанти.

Повідомляється, що обвинувачений вказав загарбникам вигідне місце розташування військової техніки, яке знаходилося у лісосмузі неподалік його будинку, для ведення вогню, скоординувавши позиції на прилеглі села.

"Окрім того, використовуючи власну сільськогосподарську техніку, а саме трактор "МТЗ-82" синього кольору, допомагав в облаштуванні позицій для ведення вогню, а саме косив перед лісосмугою траву для завезення військових гаубиць та проїзду іншої військової техніки представників держави-агресора", — йдеться у повідомленні.

За свою "допомогу" пенсіонер отримав від росіян вкрадений в місцевої агрофірми "Гракове" трактор "Беларус 1025.2", харчі та паливо.

Рішення суду

Суд призначив пенсіонеру штраф у розмірі 170 тисяч гривень і позбавлений права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування на строк 15 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові до 12 років увʼязнення заочно засуджено "начальника окупаційної поліції Харківщини". Встановлено, що колаборант погрожував місцевій жительці зброєю та відібрав в неї автівку.

Раніше ми писали, що двоє одеситів, прибічників "руського миру", передавали окупантам дані про переправлення на лінію фронту важкого озброєння та боєприпасів. 

окупанти Колаборант обстріли пенсіонери судові рішення Харківська область

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