Війна в Україні — пенсіонер з Харківщини показував росіянам звідки обстрілювати села

Засідання суду. Ілюстративне фото: freepik.com

Пенсіонер з Харківщини показав російським військовим місце для розміщення техніки, щоб ті обстрілювали прилеглі села. Чоловіку призначили штраф.

Про це стало відомо з вироку суду, опублікованого в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку йдеться про те, що пенсіонер на Харківщині дозволив підрозділам РФ розміщувати особисті речі у його будинку, який на той момент знаходився на тимчасово окупованій території, та ставити на прилеглій території військову техніку, а саме вантажний автомобіль "УРАЛ".

Також на території свого домоволодіння чоловік організовував харчування для російських військових та на власному транспорті розвозив продукти харчування на блокпости, що знаходились в с. Волохів Яр, які збудували та використовували окупанти.

Повідомляється, що обвинувачений вказав загарбникам вигідне місце розташування військової техніки, яке знаходилося у лісосмузі неподалік його будинку, для ведення вогню, скоординувавши позиції на прилеглі села.

"Окрім того, використовуючи власну сільськогосподарську техніку, а саме трактор "МТЗ-82" синього кольору, допомагав в облаштуванні позицій для ведення вогню, а саме косив перед лісосмугою траву для завезення військових гаубиць та проїзду іншої військової техніки представників держави-агресора", — йдеться у повідомленні.

За свою "допомогу" пенсіонер отримав від росіян вкрадений в місцевої агрофірми "Гракове" трактор "Беларус 1025.2", харчі та паливо.

Рішення суду

Суд призначив пенсіонеру штраф у розмірі 170 тисяч гривень і позбавлений права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування на строк 15 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові до 12 років увʼязнення заочно засуджено "начальника окупаційної поліції Харківщини". Встановлено, що колаборант погрожував місцевій жительці зброєю та відібрав в неї автівку.

Раніше ми писали, що двоє одеситів, прибічників "руського миру", передавали окупантам дані про переправлення на лінію фронту важкого озброєння та боєприпасів.