Война в Украине - пенсионер из Харьковщины показывал россиянам откуда обстреливать села

Заседание суда. Иллюстративное фото: freepik.com

Пенсионер из Харьковской области показал российским военным место для размещения техники, чтобы те обстреливали близлежащие села. Мужчине назначен штраф.

Об этом стало известно из приговора суда, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре говорится о том, что пенсионер на Харьковщине, позволил подразделениям РФ размещать личные вещи в его доме, который на тот момент находился на временно оккупированной территории, и ставить на прилегающей территории военную технику, а именно грузовой автомобиль "УРАЛ".

Также на территории своего домовладения мужчина организовывал питание для российских военных и на собственном транспорте развозил продукты питания на блокпосты, которые находились в с. Волохов Яр, которые построили и использовали оккупанты.

Сообщается, что обвиняемый указал захватчикам выгодное место расположения военной техники, которое находилось в лесополосе неподалеку от его дома, для ведения огня, скоординировав позиции на близлежащие села.

"Кроме того, используя собственную сельскохозяйственную технику, а именно трактор "МТЗ-82" синего цвета, помогал в обустройстве позиций для ведения огня, а именно косил перед лесополосой траву для завоза военных гаубиц и проезда другой военной техники представителей государства-агрессора", — говорится в сообщении.

За свою "помощь" пенсионер получил от россиян украденный у местной агрофирмы "Граково" трактор "Беларус 1025.2", продукты и топливо.

Решение суда

Суд назначил пенсионеру штраф в размере 170 тысяч гривен и лишил права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления на срок 15 лет, с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове к 12 годам заключения заочно приговорен "начальник оккупационной полиции Харьковщины". Установлено, что коллаборант угрожал местной жительнице оружием и отобрал у него автомобиль.

Ранее мы писали, что два одессита, сторонники "русского мира", передавали оккупантам данные о переправке на линию фронта тяжелого вооружения и боеприпасов.