Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Пенсионер из Харьковщины помогал россиянам обстреливать села — что решил суд arrow

Пенсионер из Харьковщины помогал россиянам обстреливать села — что решил суд

19 октября 2024 15:13
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине - пенсионер из Харьковщины показывал россиянам откуда обстреливать села
Заседание суда. Иллюстративное фото: freepik.com
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Пенсионер из Харьковской области показал российским военным место для размещения техники, чтобы те обстреливали близлежащие села. Мужчине назначен штраф.

Об этом стало известно из приговора суда, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В приговоре говорится о том, что пенсионер на Харьковщине, позволил подразделениям РФ размещать личные вещи в его доме, который на тот момент находился на временно оккупированной территории, и ставить на прилегающей территории военную технику, а именно грузовой автомобиль "УРАЛ".

Также на территории своего домовладения мужчина организовывал питание для российских военных и на собственном транспорте развозил продукты питания на блокпосты, которые находились в с. Волохов Яр, которые построили и использовали оккупанты.

Сообщается, что обвиняемый указал захватчикам выгодное место расположения военной техники, которое находилось в лесополосе неподалеку от его дома, для ведения огня, скоординировав позиции на близлежащие села.

"Кроме того, используя собственную сельскохозяйственную технику, а именно трактор "МТЗ-82" синего цвета, помогал в обустройстве позиций для ведения огня, а именно косил перед лесополосой траву для завоза военных гаубиц и проезда другой военной техники представителей государства-агрессора", — говорится в сообщении.

За свою "помощь" пенсионер получил от россиян украденный у местной агрофирмы "Граково" трактор "Беларус 1025.2", продукты и топливо.

Решение суда

Суд назначил пенсионеру штраф в размере 170 тысяч гривен и лишил права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления на срок 15 лет, с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове к 12 годам заключения заочно приговорен "начальник оккупационной полиции Харьковщины". Установлено, что коллаборант угрожал местной жительнице оружием и отобрал у него автомобиль.

Ранее мы писали, что два одессита, сторонники "русского мира", передавали оккупантам данные о переправке на линию фронта тяжелого вооружения и боеприпасов.

оккупанты Коллаборант обстрелы пенсионеры судебные решения Харьковская область

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:21 В МИД Франции прокомментировали План победы Украины

16:15 Жилье без окон — сколько стоит квартира в Одессе на цокольном этаже

16:06 В Киеве мужчина спровоцировал столкновение четырех авто — как его наказал суд

15:47 Хотел в Украину — на Одесчине китаец пытался подкупить пограничника

15:41 Снижение призывного возраста до 20 — Костенко сделал резкое заявление

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

15:25 Не только медики — какие женщины должны состоять на воинском учете

15:16 Вода для Николаева — стало известно, когда закончат строительство водопровода

15:14 В Укргидрометцентре предупредили киевлян о сильном похолодании завтра

15:13 Пенсионер из Харьковщины помогал россиянам обстреливать села — что решил суд

15:12 ТЦК будут проверять документы по-новому — что известно о приказе Минобороны

16:21 В МИД Франции прокомментировали План победы Украины

16:15 Жилье без окон — сколько стоит квартира в Одессе на цокольном этаже

16:06 В Киеве мужчина спровоцировал столкновение четырех авто — как его наказал суд

15:47 Хотел в Украину — на Одесчине китаец пытался подкупить пограничника

15:41 Снижение призывного возраста до 20 — Костенко сделал резкое заявление

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

15:25 Не только медики — какие женщины должны состоять на воинском учете

15:16 Вода для Николаева — стало известно, когда закончат строительство водопровода

15:14 В Укргидрометцентре предупредили киевлян о сильном похолодании завтра

15:13 Пенсионер из Харьковщины помогал россиянам обстреливать села — что решил суд

15:12 ТЦК будут проверять документы по-новому — что известно о приказе Минобороны

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

Text

12:23 Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

Text

00:07 Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

18 октября 2024
Text

23:47 Экономист объяснил, почему Украине не стоит совершать транзит газа из России

Text

19:56 Нардеп заявил, что прокуроры с инвалидностью не могут занимать этот пост

Text

17:52 Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

Text

17:09 Андрющенко сообщил, где и когда РФ может начать новое наступление

Text

13:02 Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Text

12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

Text

09:32 Боец ВСУ Матяш назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Text

08:00 Мобилизация женщин и возвращение к ядерному оружию — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают