Новые подробности о последних часах жизни Владимира Вакуленко

Владимир Вакуленко. Фото: Wikipedia

Правоохранители установили новые детали смерти детского писателя Владимира Вакуленко и еще троих человек. В частности, харьковские следователи назвали фамилии подозреваемых.

Об этом на брифинге рассказал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Читайте также:

Последние часы жизни

Расследование длилось более года, и во время его проведения было проведено более 40 допросов. По результатам следствия установлено, что Владимир Вакуленко и его сын, которого они похитили вместе с ним, нанесли невероятные пытки перед казнью.

"Мы знаем, что Владимира Вакуленко пытали перед казнью, заставляли раздеваться, искали татуировку трезубца, избивали, поскольку на теле убитого уже потом увидели 2 сломанных пальца на левой руке", — рассказывает Болвинов.

По словам свидетелей, в самый момент вывода из дома перед казнью, писатель выкрикнул лозунг "Слава Украине!".

"За это его еще сильнее забросили в этот бус и как можно быстрее оттуда увезли. Есть такая информация", — рассказывает милиция.

Эксгумация тела Владимира Вакуленко. Фото: ГУНП В Харьковской области

Жертвами этих преступников стали не только Вакуленко, но и трое других мужчин, подозреваемых в поддержке ВСУ. Среди них – атовец Юрий, 76-летний пенсионер Леонид и слесарь Иван. Правоохранители обнаружили, что их обвиняли в шпионаже только за то, что они общались на украинском языке и находились в селе.

О пытках, которые выносили эти изверги, стало известно благодаря Евгению, единственному выжившему из плена. Ему пришлось пережить постоянные физические и нравственные угнетения. Он рассказал, что задержанный Юрий так сильно избит, что сломали ему ребра. Другие свидетельства говорят о том, что палачи издевались над своими жертвами, нанося им телесные повреждения.

Дом, где пытали Владимира Вакуленко. Фото: ГУНП в Харьковской области

Дом, где пытали Владимира Вакуленко. Фото: ГУНП в Харьковской области

Дом, где пытали Владимира Вакуленко. Фото: ГУНП в Харьковской области

Дом, где пытали Владимира Вакуленко. Фото: ГУНП в Харьковской области

Дом, где пытали Владимира Вакуленко. Фото: ГУНП в Харьковской области

Дом, где пытали Владимира Вакуленко. Фото: ГУНП в Харьковской области

Дом, где пытали Владимира Вакуленко. Фото: ГУНП в Харьковской области 1/7 _ 7

"Я думал, что в первую ночь умру от холода. Постоянные угнетения, моральные, физические, дом полностью ограблен. Размер погреба примерно 2,5 на 2,5 метра, погреб темный, освещения нет. Возможности пользоваться спичками нет, да и спичек не было , выводили утром в туалет, дадут поесть что-нибудь, а так на допрос просто вызывали, кто нужен. Иногда крики до погреба доносили", — рассказывает свидетель.

Имена убийц

По информации от харьковских следователей, подозреваемые в этом преступлении входят в состав 4-й роты 4-го батальона 204-го стрелкового полка мобилизационного резерва "ЛНР" 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России.

Командир роты под позывным "Лев" - Владислав Нескородьев и Сергей Удоденко с позывным "Удод" - главные подозреваемые. Отмечено, что эти мужчины ранее привлекали внимание стражей порядка из-за уголовных правонарушений, таких как кражи и наркотические дела.

Подозреваемый Владислав Нескородьев. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Подозреваемый Сергей Удоденко. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

В настоящее время подозреваемые "Лев" и "Удод" находятся в розыске, а другие члены их группы, причастные к другим преступлениям на Изюмщине, уже были убиты.

Что известно о Владимире Вакуленко

Владимир Вакуленко известен своей активной деятельностью в обществе, а также волонтером, писателем и переводчиком. Он автор тринадцати книг и был отмечен рядом литературных наград. Вакуленко также внес свой вклад в разные литературные сборники и занимал должность редактора в нескольких изданиях.

Владимир Вакуленко. Фото: Владимир Вакуленко / Facebook

У Вакуленко осталось два сына: Владислав, родившийся в 1995 году, и родившийся в 2008 году Виталик.

До этого правоохранители рассказывали, как вооруженные оккупанты приехали в дом Владимира Вакуленко и провели там "обыск"