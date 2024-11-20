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Передел рынка Солли в Харькове — суд определил владельца

20 ноября 2024 13:47
Виктория Козырь - редактор
Суд признал законность владения рынком Солли в Харькове — кто остается собственником
Рынок Солли в Харькове. Фото: facebook.com/rynoksolly
Виктория Козырь - редактор

Восточный апелляционный хозяйственный суд принял решение по делу об истребовании земельного участка, на котором расположен рынок "Солли" в Харькове. Суд удовлетворил жалобу ООО "Бриан" и отменил решение Хозяйственного суда Харьковской области, ранее постановившего вернуть участок бывшему владельцу — ПК ООО "Солли".

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В ноябре 2012 года ВК ООО "Солли" продало земельный участок на ул. Академика Павлова, 323-А, компании "Безант". Впоследствии участок несколько раз менял владельцев и в 2017 году перешел в собственность ООО "Бриан". Новая компания инвестировала в благоустройство территории рынка, превратив его в современную торговую площадку.

В 2023 году один из совладельцев ВК ООО "Солли" заявил, что продажа участка в 2012 году состоялась без его согласия и с нарушением внутренних процедур компании. На этом основании он добился признания сделки недействительной через суд.

В 2024 году предприниматель подал новый иск с требованием истребовать участок у ООО "Бриан" на основании решения о недействительности первой продажи. Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск, постановив вернуть участок без всяких компенсаций для добросовестного владельца.

Позиция ООО "Бриан"

Адвокат компании заявила, что ООО "Бриан" не имело отношения к нарушениям, допущенным во время сделки 2012 года, и приобрело имущество законно. Также представитель компании отметил, что они не были участниками судебного процесса, когда сделку признали недействительной, и даже не знали о заседании.

Решение суда
Решение суда. Фото: скриншот

Решение апелляционного суда

Апелляционный суд постановил, что решение об истребовании участка было принято без надлежащего обоснования. Судья первой инстанции не доказала, что имущество выбыло из собственности ВК ООО "Солли" вопреки его воле, что является ключевым условием применения ст. 388 Гражданского кодекса Украины.

Апелляционный суд постановил, что земельный участок на ул. Академика Павлова, 323-А, остается в собственности ООО "Бриан", которое является добросовестным приобретателем.

Таким образом, судебное решение подтвердило законность владения ООО "Бриан" земельным участком, на котором расположен рынок "Солли". Это решение имеет важное значение для защиты прав добросовестных владельцев и избежания подобных попыток передела имущества в будущем.

Напомним, ВАКС принял решение по делу эксначальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ. Мужчину обвиняли в растрате 21,5 млн гривен при закупке жилья для военных в Харькове в 2018 году.

Ранее Новини.LIVE писали, что экс-игрок сборной Украины Александр Алиев прокомментировал скандальное решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне в отношении Анатолия Тимощука. Накануне суд удовлетворил апелляцию беглого футболиста.

суд Харьков рынок предприниматели судебные решения

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