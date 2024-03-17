Перетворили на брухт техніку ворога на Харківщині — прикордонники показали кадри знищення

Знищений прикордонниками російський УАЗ. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники Гвардії наступу "Сталевий Кордон" завдали влучного удару по російській техніці на Харківському напрямку фронту. Бійці за допомогою дронів ліквідували позашляховик та УАЗ противника.

Відповідне відео знищення опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби у Telegram в неділю, 17 березня.

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Прикордонники Гвардії наступу виявили на Харківщині російську техніку. За допомогою дронів воїни уразили позашляховик та УАЗ ("буханку") окупантів. Тепер від авто росіян залишився лише брухт.

"Перетворили на брухт позашляховик та УАЗ ("буханку") окупантів: робота прикордонників-аеророзвідників бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" на Харківському напрямку", — йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, українські прикордонники завдали удару по протитанковій гарматі окупантів на фронті за допомогою безпілотника.

Також ми писали, що бійці бригади "Спартан" Гвардії наступу зупинили ворожий штурм, застосувавши ударні безпілотники й артилерію по загарбниках.