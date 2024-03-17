Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Перетворили на брухт техніку ворога на Харківщині — прикордонники показали кадри знищення arrow

Перетворили на брухт техніку ворога на Харківщині — прикордонники показали кадри знищення

17 березня 2024 16:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Перетворили на брухт техніку ворога на Харківщині — прикордонники показали кадри знищення
Знищений прикордонниками російський УАЗ. Фото: скриншот з відео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Українські прикордонники Гвардії наступу "Сталевий Кордон" завдали влучного удару по російській техніці на Харківському напрямку фронту. Бійці за допомогою дронів ліквідували позашляховик та УАЗ противника.

Відповідне відео знищення опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби у Telegram в неділю, 17 березня.

Читайте також:

Знищення військової техніки РФ на Харківщині

Прикордонники Гвардії наступу виявили на Харківщині російську техніку. За допомогою дронів воїни уразили позашляховик та УАЗ ("буханку") окупантів. Тепер від авто росіян залишився лише брухт.

"Перетворили на брухт позашляховик та УАЗ ("буханку") окупантів: робота прикордонників-аеророзвідників бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" на Харківському напрямку", — йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, українські прикордонники завдали удару по протитанковій гарматі окупантів на фронті за допомогою безпілотника. 

Також ми писали, що бійці бригади "Спартан" Гвардії наступу зупинили ворожий штурм, застосувавши ударні безпілотники й артилерію по загарбниках.

війна
Україна
прикордонники
Харківська область
Гвардія наступу
дрони
фронт
ДПСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство