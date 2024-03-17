Превратили в металлолом технику врага на Харьковщине — пограничники показали кадры уничтожения

Уничтоженный пограничниками российский УАЗ. Фото: скриншот с видео

Украинские пограничники Гвардии наступления "Сталевий Кордон" нанесли точный удар по российской технике на Харьковском направлении фронта. Бойцы с помощью дронов ликвидировали внедорожник и УАЗ противника.

Соответствующее видео уничтожения опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы в Telegram в воскресенье, 17 марта.

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Пограничники Гвардии наступления обнаружили в Харьковской области российскую технику. С помощью дронов воины поразили внедорожник и УАЗ ("буханку") оккупантов. Теперь от авто россиян остался только металлолом.

"Превратили в металлолом внедорожник и УАЗ ("буханку") оккупантов: работа пограничников-аэроразведчиков бригады Гвардии наступления "Стальной границы" на Харьковском направлении", — говорится в описании под видео.

Напомним, украинские пограничники нанесли удар по противотанковой пушке оккупантов на фронте с помощью беспилотника.

Также мы писали, что бойцы бригады "Спартан" Гвардии наступления остановили вражеский штурм, применив ударные беспилотники и артиллерию по захватчикам.