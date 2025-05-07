У Харкові чоловік нібито замінував мости — як його покарав суд

Міст у Харкові. Фото: РЕДПОСТ

У Харкові пʼяний чоловік вигадав про підготовку вибухів на мостах міста. Він подзвонив до служби "112" та заявив про свої "наміри". Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У листопаді минулого року харківʼянин близько 22:37 перебував вдома після вживання алкогольних напоїв та вирішив зателефонувати на "112". Під час розмови він стверджував, що на трьох мостах у Харкові начебто закладено по кілограму вибухівки.

На місця негайно виїхали слідчо-оперативні групи поліції, які провели перевірки в різних районах Харкова. У результаті оглядів жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину та розкаявся. За його словами, він діяв у стані сп’яніння та усвідомлював хибність повідомлення.

Що вирішив суд

Суд ухвалив рішення призначити обвинуваченому чотири роки позбавлення волі з випробувальним терміном тривалістю три роки.

Крім того, його зобовʼязали регулярно з’являтися до органу пробації для реєстрації, повідомляти про зміну місця проживання та не виїжджати за межі України без відповідного дозволу.

Також він має відшкодувати державі 4,7 тисячі гривень витрат на проведення експертизи відео- та аудіозапису його дзвінка.

Нагадаємо, на Полтавщині чоловік укусив працівника поліції в службовому авто. Внаслідок цього йому призначили покарання.

Раніше співробітник Харківського національного університету імені Каразіна вбив колегу. Він не визнав своєї провини.