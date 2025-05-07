В Харькове мужчина якобы заминировал мосты — как его наказал суд

Мост в Харькове. Фото: РЕДПОСТ

В Харькове пьяный мужчина выдумал о подготовке взрывов на мостах города. Он позвонил в службу "112" и заявил о своих "намерениях". В результате этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В ноябре прошлого года харьковчанин около 22:37 находился дома после употребления алкогольных напитков и решил позвонить на "112". Во время разговора он утверждал, что на трех мостах в Харькове якобы заложено по килограмму взрывчатки.

На места немедленно выехали следственно-оперативные группы полиции, которые провели проверки в разных районах Харькова. В результате осмотров никаких взрывоопасных предметов не нашли.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину и раскаялся. По его словам, он действовал в состоянии опьянения и осознавал ложность сообщения.

Что решил суд

Суд принял решение назначить обвиняемому четыре года лишения свободы с испытательным сроком продолжительностью три года.

Кроме того, его обязали регулярно являться в орган пробации для регистрации, сообщать об изменении места жительства и не выезжать за пределы Украины без соответствующего разрешения.

Также он должен возместить государству 4,7 тысячи гривен расходов на проведение экспертизы видео- и аудиозаписи его звонка.

Напомним, на Полтавщине мужчина укусил сотрудника полиции в служебном авто. Вследствие этого ему назначили наказание.

Ранее сотрудник Харьковского национального университета имени Каразина убил коллегу. Он не признал своей вины.