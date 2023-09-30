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Під час захисту Харкова окупанти стріляли по опудалах солдатів — Буданов

30 вересня 2023 23:38
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Під час захисту Харкова окупанти стріляли по опудалах солдатів — Буданов
Глава ГУР Кирило Буданов. Фото: Global Look Press
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Перед початком широкомасштабного вторгнення російські загарбники вважали, що здійснити захоплення Харкова їм вдасться в найкоротший термін. При цьому переважно розвідувальну інформацію агресор отримував за допомогою аерокосмічної розвідки, у зв'язку з чим захисники Харкова застосовували хитрощі розташовували фігури солдатів з автоматами.

Про це повідомив голова ГУР Кирило Буданов під час спілкування із творцями документального фільму "Рік. Харківщина".

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"Вони щиро вважали, що Харків російське місто в очікуванні "визволителів", — зазначив Буданов.

При цьому він зазначив, що більшість розвідданих росіяни отримували через повітряно-космічну розвідку. Тому українські захисники розставляли опудала солдатів з автоматами.

"З верхньої точки зору досить складно визначити це живий солдат чи манекен. І зараз такі хитрощі також часто використовуються", — заявив керівник ГУР.

Також він роз'яснив необхідність розміщення українських військових у житлових районах під час оборони Харкова та інших українських населених пунктів.

"Мене дивує, що в нашому суспільстві деяким потрібно це пояснювати. Наслідуючи цю логіку, нам варто було б залишити житлові райони. Можна, звичайно, вийти на поле, але тоді росіяни увійдуть до міста. Таким чином, вони точно досягнуть своєї мети. Ні, це абсолютно помилковий підхід. Це називається "міські бойові дії". Це війна, тут не може бути інакше", — наголосив Буданов.

Нагадаємо, що Служба безпеки України викрила агентурну мережу ЗС РФ, яка діяла на території Харківщини. Зловмисники коригували ворожі удари по Харкову.

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