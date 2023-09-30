Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Во время защиты Харькова, оккупанты стреляли по чучелам солдатов, — Буданов arrow

Во время защиты Харькова, оккупанты стреляли по чучелам солдатов, — Буданов

30 сентября 2023 23:38
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Во время защиты Харькова, оккупанты стреляли по чучелам солдатов, — Буданов
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Global Look Press
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Перед началом широкомасштабного вторжения российские захватчики полагали, что осуществить захват Харькова им удастся в кратчайшие сроки. При этом преимущественно разведывательную информацию агрессор получал с помощью аэрокосмической разведки, в связи с чем защитники Харькова применяли хитрости размещали фигуры солдат с автоматами.

Об этом сообщил глава ГУР Кирилл Буданов в ходе общения с создателями документального фильма "Год. Харьковщина".

Читайте также:

ВСУ шли на хитрости, чтобы обмануть оккупантов

"Они искренне считали, что Харьков — российский город, в ожидании "освободителей" — отметил Буданов.

При этом он указал, что большую часть разведданных россияне получали через воздушно-космическую разведку. Поэтому украинские защитники расставляли чучела солдат с автоматами.

"С верхней точки зрения довольно сложно определить — это живой солдат или манекен. И сейчас такие хитрости также часто используются", — заявил руководитель ГУР.

Также он разъяснил необходимость размещения украинских военных в жилых районах во время обороны Харькова и других украинских населенных пунктов.

"Меня удивляет, что в нашем обществе некоторым нужно это объяснять. Следуя этой логике, нам стоило бы покинуть жилые районы. Можно, конечно, выйти на поле, но тогда россияне войдут в город. Таким образом, они точно достигнут своей цели. Нет, это абсолютно ошибочный подход. Это называется "городские боевые действия". Это война, здесь не может быть иначе", — подчеркнул Буданов.

Напомним, что Служба безопасности Украины ликвидировала агентурную сеть ВС РФ, действовавшая на территории Харьковщины. Злоумышленники корректировали вражеские удары по Харькову.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз