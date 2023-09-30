Во время защиты Харькова, оккупанты стреляли по чучелам солдатов, — Буданов

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Global Look Press

Перед началом широкомасштабного вторжения российские захватчики полагали, что осуществить захват Харькова им удастся в кратчайшие сроки. При этом преимущественно разведывательную информацию агрессор получал с помощью аэрокосмической разведки, в связи с чем защитники Харькова применяли хитрости — размещали фигуры солдат с автоматами.

Об этом сообщил глава ГУР Кирилл Буданов в ходе общения с создателями документального фильма "Год. Харьковщина".

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"Они искренне считали, что Харьков — российский город, в ожидании "освободителей" — отметил Буданов.

При этом он указал, что большую часть разведданных россияне получали через воздушно-космическую разведку. Поэтому украинские защитники расставляли чучела солдат с автоматами.

"С верхней точки зрения довольно сложно определить — это живой солдат или манекен. И сейчас такие хитрости также часто используются", — заявил руководитель ГУР.

Также он разъяснил необходимость размещения украинских военных в жилых районах во время обороны Харькова и других украинских населенных пунктов.

"Меня удивляет, что в нашем обществе некоторым нужно это объяснять. Следуя этой логике, нам стоило бы покинуть жилые районы. Можно, конечно, выйти на поле, но тогда россияне войдут в город. Таким образом, они точно достигнут своей цели. Нет, это абсолютно ошибочный подход. Это называется "городские боевые действия". Это война, здесь не может быть иначе", — подчеркнул Буданов.

Напомним, что Служба безопасности Украины ликвидировала агентурную сеть ВС РФ, действовавшая на территории Харьковщины. Злоумышленники корректировали вражеские удары по Харькову.