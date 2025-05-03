Вирубка лісу — у Харківській області чоловік незаконно пиляв дерева і поплатився вироком суду

Чоловік пиляє дерево. Ілюстративне фото: treeservicecolumbiamo.net

У Барвінківському районі Харківської області чоловік незаконно рубав дерева у лісі. Збитки оцінили у понад 68 тисяч гривень.

Про це стало відомо з вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що мешканець села Гаврилівка Барвінківського району із бензопилою приїхав до лісосмуги біля села Новобогданове, щоб самовільно зрубати дерева. Він покликав знайомого допомогти переносити зрублену деревину, але не сказав йому, що все це — незаконно.

Чоловік зрізав шість ясенів діаметром від 21 до 50 сантиметрів. Сума збитків, яких він завдав державі, перевищила 68 тисяч гривень. Через дві години після початку вирубки його затримала поліція.

Рішення суду

Суд визнав очоловіка винним у незаконні рубці дерев і призначив йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на два роки.

Також із чоловіка стягнуто 1989 гривень 75 копійок судових витрат, а бензопила, використана при злочині, конфіскована в дохід держави.

Крім того, 106 колод породи ясен, вилучених під час слідства, передано Барвінківській територіальній громаді, а рідину, схожу на паливно-мастильну, наказано знищити.

А на Одещині чоловік спалював суху рослинність біля лісових насаджень — його притягнули до адміністративної відповідальності.

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