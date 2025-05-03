Вырубка леса - в Харьковской области мужчина незаконно пилил деревья и поплатился приговором суда

Мужчина пилит дерево. Иллюстративное фото: treeservicecolumbiamo.net

В Барвенковском районе Харьковской области мужчина незаконно рубил деревья в лесу. Убытки оценили в более 68 тысяч гривен.

Об этом стало известно из приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что житель села Гавриловка Барвенковского района с бензопилой приехал в лесополосу возле села Новобогданово, чтобы самовольно срубить деревья. Он позвал знакомого помочь переносить срубленную древесину, но не сказал ему, что все это — незаконно.

Мужчина срезал шесть ясеней диаметром от 21 до 50 сантиметров. Сумма убытков, которые он нанес государству, превысила 68 тысяч гривен. Через два часа после начала вырубки его задержала полиция.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в незаконной рубке деревьев и назначил ему наказание в виде пробационного надзора сроком на два года.

Также с мужчины взыскано 1989 гривен 75 копеек судебных расходов, а бензопила, использованная при преступлении, конфискована в доход государства.

Кроме того, 106 бревен породы ясень, изъятых во время следствия, передано Барвенковской территориальной громаде, а жидкость, похожую на горюче-смазочную, приказано уничтожить.

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