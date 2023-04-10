Під Харковом лісничому загрожує 12 років ув'язнення за допомогу окупантам

Справу розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області

До 12 років ув’язнення загрожує лісничому з с. Черкаські Тишки, який показував окупантам шляхи для орієнтації на місцевості.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали слідства

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації с.Черкаські Тишки Циркунівської територіальної громади Харківського району лісничий добровільно пішов на співпрацю з представниками так званої "ДНР" та російськими військовими, які дислокувались у селі. Він супроводжував окупантів по лісистій місцевості, аби ті могли краще орієнтуватись в населеному пункті. Маючи дружні стосунки з ворогами, він став "старшим" у селі.

"Обвинувачений передав окупантам інформацію про наявність у односельчан транспортних засобів", — розповідають у прокуратурі.

Крім того, чоловік усіляко виражав свою прихильність до країни-агресора. Так, він публічно серед односельчан казав, що підтримує дії РФ.

Фото обвинувачуваного лісника

Фото: Telegram-канал Харківська обласна прокуратура

Розгляд справи

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 61-річного чоловіка за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України) та за фактом визнання правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили харків'янина, який очолював окупаційну поліцію Харківщини. Це 38-річний харків‘янин, який до 2014 року працював в органах колишньої міліції, а після цього переїхав до окупованої Луганщини.

А також ми писали про експоліцейського з Куп’янська, якому загрожує довічне ув’язнення. Чоловік "перевзувся" за щомісячну плату в 45 тисяч російських рублів.