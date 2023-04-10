Під Харковом лісничому загрожує 12 років ув'язнення за допомогу окупантам
До 12 років ув’язнення загрожує лісничому з с. Черкаські Тишки, який показував окупантам шляхи для орієнтації на місцевості.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Матеріали слідства
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації с.Черкаські Тишки Циркунівської територіальної громади Харківського району лісничий добровільно пішов на співпрацю з представниками так званої "ДНР" та російськими військовими, які дислокувались у селі. Він супроводжував окупантів по лісистій місцевості, аби ті могли краще орієнтуватись в населеному пункті. Маючи дружні стосунки з ворогами, він став "старшим" у селі.
"Обвинувачений передав окупантам інформацію про наявність у односельчан транспортних засобів", — розповідають у прокуратурі.
Крім того, чоловік усіляко виражав свою прихильність до країни-агресора. Так, він публічно серед односельчан казав, що підтримує дії РФ.
Фото обвинувачуваного лісника
Фото: Telegram-канал Харківська обласна прокуратура
Розгляд справи
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 61-річного чоловіка за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України) та за фактом визнання правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).
Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області.
Нагадаємо, що правоохоронці викрили харків'янина, який очолював окупаційну поліцію Харківщини. Це 38-річний харків‘янин, який до 2014 року працював в органах колишньої міліції, а після цього переїхав до окупованої Луганщини.
А також ми писали про експоліцейського з Куп’янська, якому загрожує довічне ув’язнення. Чоловік "перевзувся" за щомісячну плату в 45 тисяч російських рублів.